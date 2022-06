Qenta, Inc. stellt die erste umfassende Finanzdienstleistungs- und Technologieplattform für Schwellenländer vor

Houston (ots/PRNewswire) - Umfassendes Angebot an Finanztechnologiedienstleistungen - einschließlich Tokenisierung, Zahlungen sowie Kapital- und Risikomanagementdienste - für Unternehmen, die bisher keinen Zugang hatten

Qenta, Inc. (Qenta), eine Finanzdienstleistungs- und Infrastrukturplattform mit Spitzentechnologie und einer unternehmenseigenen Blockchain, dem Qenta Operating System, stellte heute eine erweiterte und integrierte Suite von Finanzlösungen vor. Mit Schwerpunkt auf Afrika, Lateinamerika, dem asiatisch-pazifischen Raum sowie Mittel- und Osteuropa bietet Qenta tokenisierte Vermögenswerte, Multi-Token-Wallets für digitales Banking, bargeldlosen Zahlungsverkehr und Rohstoffrisikomanagement an und hilft bei der Lösung von Problemen in den Bereichen Zugang, Konnektivität, Compliance und Devisenhandel, mit denen viele Unternehmen in diesen Schwellenländern konfrontiert sind.

„Viele Unternehmen auf der ganzen Welt haben keinen Zugang zum gesamten Spektrum der Finanzdienstleistungen, die für einen echten Erfolg über die lokalen Grenzen hinaus erforderlich sind, und das Zusammenstellen von Dienstleistungen einzelner Anbieter kann ein zeitaufwändiger Prozess sein", so Brent De Jong, Chairman und CEO von Qenta. „Qenta führt bisher nicht zusammenhängende Dienste in einer einzigen Plattform zusammen und macht eine Reihe von Technologien und Lösungen für Unternehmen in Schwellenländern zugänglich. So können Landwirte, die unsere Risikomanagement- und Devisendienstleistungen in Anspruch nehmen, jetzt auf digitale Währungen zugreifen und damit programmierbare Geld- und Zahlungsfunktionen nutzen. Außerdem können sie durch die Blockchain-basierte Verfolgung der Lieferkette eine frühere Finanzierung erhalten. Mit Qenta können die Nutzer jetzt die Effizienz der konvergierenden Technologien nutzen."

Qentas breites Spektrum an miteinander verknüpften Finanzdienstleistungen und globalen Zielen repräsentiert einen umfangreichen ansprechbaren Markt von über 500 Milliarden Dollar. Die wachstumsstarken Schwellenländer machten einen bedeutenden Teil des Umsatzes von Qenta im Jahr 2021 aus, und es wird erwartet, dass dieses Segment bis 2026 den größten Beitrag zum Gesamtumsatz leisten wird.

Kerim Chouaibi, Geschäftsführer von Qenta Payments und Qenta-Vorstandsmitglied, erklärte: „Qenta ist an der Schnittstelle von Kapital- und Risikomanagement, Zahlungen und Tokenisierung einzigartig positioniert, um eine vollständige finanzielle Konnektivität zwischen globalen Märkten und kleinen und mittelständischen Unternehmen in aufstrebenden, wachstumsstarken Märkten zu bieten. Wenn kleine und mittelständische Unternehmen in Entwicklungsländern größer werden und sich ihre Anforderungen weiterentwickeln, können sie all diese Angebote einfach und nahtlos von derselben Plattform aus nutzen."

Das Qenta Operating System (QOS) ist eine private, genehmigte Blockchain der dritten Generation und unterstützt Token, die Fiat-Währung, Kryptowährung, Rohstoffe oder andere Werteinheiten wie Vielfliegermeilen oder Mobilfunkminuten darstellen. Nach der Einführung des G-Coin®-Tokens im Jahr 2018 - einem digitalen Gold-Asset zum Speichern, Versenden und Ausgeben von Gold - ermöglichen die Smart-Contract-Tools den Nutzern die Anpassung von Finanztransaktionen jeder Größe und Komplexität, von grenzüberschreitenden Überweisungen über besicherte Kreditaufnahme und -vergabe bis zur Verknüpfung von Zahlungen mit der Herkunft und Lieferung von Waren.

Ein schnell wachsendes, reibungsloses Finanzdienstleistungsökosystem erfordert eine robuste globale regulatorische Basis, und Qenta ist als Gelddienstleistungsunternehmen in 33 US-Bundesstaaten tätig und verfügt über Finanzgenehmigungen in anderen wichtigen Märkten. Qenta wickelt mehr als 1,4 Millionen Transaktionen pro Monat ab und hat mehr als 5.000 aktive Kunden. QOS ist nun für Drittentwickler zugänglich, um zusätzliche verteilte Anwendungen zu erstellen, wobei die Qenta-Client-Basis strenge gesetzliche Anforderungen erfüllt.

Informationen zu Qenta

Qenta vereint drei Geschäftsbereiche: Qenta Tokenization bietet patentierte Lösungen zur Tokenisierung von Vermögenswerten, Multi-Token-Wallets für digitales Banking und programmierte Auszahlungsdienste, beginnend mit dem G-Coin®-Token, einem digitalen Goldwert; Qenta Payments bietet bargeldlose Zahlungsabwicklung, Mehrwährungskonten, Debit- und Kreditkarten auf mobilen Plattformen; und Qenta Capital & Risk Management bietet spezialisierte Absicherungsprodukte und Margenfinanzierung für Soft Commodities und Edelmetalle.

Qenta hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas, und verfügt über Niederlassungen und Betriebe auf 5 Kontinenten mit mehr als 400 Mitarbeitern. Das Unternehmen bietet ein Höchstmaß an Sicherheit und Konformität und verfügt über Finanzgenehmigungen in Bermuda, Brasilien, Dubai, Ghana, Luxemburg, der Schweiz und den USA.

Durch die Verringerung von Reibungsverlusten und die Bereitstellung eines besseren Zugangs zu Finanzprodukten und -dienstleistungen will Qenta grenzenlose und demokratisierte Finanzökosysteme schaffen, um globale Unternehmen und Bürger zu fördern.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/18481 41/Qenta_Inc_Logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Bob Zeitlinger,

Makovsky,

investorrelations @ qenta.com