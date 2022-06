ENGINE in den USA, Europa und Australien firmiert zu Big Village um und wird zum Vorreiter für die Zukunft der globalen Werbung, Technologie und Daten

New York (ots/PRNewswire) - Unter der neuen Unternehmenseinheit vereint Big Village Adtech, Media, Insights und Creative unter einem Dach, um die größten Probleme der Branche zu lösen und die Werbung mit Blick auf eine neue Ära voranzutreiben

ENGINE, ein globales Werbe-, Technologie- und Datenunternehmen, gab seinen neuen Markennamen Big Village (www.big-village.com) in den USA, Europa und Australien am 17. Juni bekannt. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Inseldenken der Vergangenheit zu verlassen und in der Branche als Vorbild dafür zu dienen, was es bedeutet, ein integriertes Lösungsunternehmen zu sein. Unter seinem neuen Namen agiert Big Village als globales Werbe-, Technologie- und Datenunternehmen, das sein gesamtes Leistungsspektrum, einschließlich Adtech-, Media-, Insights- und Kreativexperten, unter einem Dach vereint, um einige der größten Herausforderungen der Branche effektiv zu lösen und Werbung und Marketing voranzubringen.

Unter der Leitung von Kasha Cacy als Global CEO zählt Big Village 450 Mitarbeiter weltweit, Tendenz steigend. Wir sind stolz darauf, ein Team zu sein, das unterschiedliche Perspektiven zusammenbringt, die im gesamten Prozess des Teams miteinander verwoben sind, um unerwartete Möglichkeiten für Kunden zu erschließen.

Zu den Marken und Dienstleistungen von Big Village gehören:

EMX by Big Village: EMX basiert auf der Werbetechnologie, der führenden End-to-End-Programmatic-Technologiegruppe des Unternehmens, und ist ein führender SSP, Datenplattform und ein Media Trading Desk;

Cassandra von Big Village: eine Sammlung von Forschungsergebnissen zu Millennials, Gen Z und Gen Alpha, die aufkommende Trends, Einblicke in die Generationen und das Verhalten von Jugendlichen aufdecken und analysieren;

Medienexperten, die darin geschult sind, Adtech-Inseldenkweise aufzubrechen, indem sie Erkenntnisse über die Einstellung der Verbraucher, Zielgruppenansprache, Medienaktivierung und robuste Messungen kombinieren, um Medieninvestitionen zu steigern;

Ein globales Marktforschungsunternehmen, das nicht nur das „Was", sondern auch das „Warum" hinter dem Kundenverhalten aufdeckt und so bessere Daten und Erkenntnisse für bessere Geschäftsentscheidungen gewinnt;

Eine moderne Kreativwerkstatt, die Marken mit kontextbezogener Arbeit in sozialen, digitalen und traditionellen Kanälen so positioniert, dass sie von ihren Zielgruppen wahrgenommen werden.

„Wenn wir uns anschauen, womit Marketingorganisationen heute zu tun haben, so sind die Dinge so komplex geworden, dass Kampagnen nicht mehr isoliert existieren können", sagt Kasha Cacy, Global CEO von Big Village. „Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Herausforderung anzunehmen und die Probleme zu lösen, die andere nicht lösen konnten: echte Transparenz auf dem programmatischen Markt, Skalierung von Nischenzielgruppen, die nicht eindeutig durch Verhaltensdaten definiert sind, und tiefgreifende Integration von Daten und Erkenntnissen in die kreativen und medialen Prozesse, um nur einige Beispiele zu nennen."

Die ENGINE Group UK, Eigentümerin der Werbeagentur ENGINE Creative, die Anfang des Jahres von Next 15 übernommen wurde, ist von der Umbenennung nicht betroffen. EMX hat jedoch Mitarbeiter, die im Vereinigten Königreich tätig sind.

Big Village arbeitet derzeit an einer Reihe großer Initiativen auf der ganzen Welt und ist stolz darauf, unkonventionelle Wege zur Lösung großer Probleme für seine Kunden zu finden. Bei der jüngsten Zusammenarbeit mit einem bekannten Tourismusunternehmen ermutigte Big Village seinen Kunden beispielsweise, die Marketingstrategie nicht danach auszurichten, was er verkörpern wollte, sondern wen er ansprechen wollte, um nach der Pandemie neue Kunden zu erreichen. In den vergangenen zwei Jahren und auch jetzt noch hat Big Village diesem Kunden geholfen, den Tourismus erheblich zu steigern.

Ein großartiges Beispiel dafür, wie Big Village-Experten zusammenarbeiten, um große Probleme zu lösen, ist die COVID-19-Initiative des Ad Council „It's Up To You" zur Aufklärung über Impfstoffe. Der Ad Council ging eine Partnerschaft mit Big Village ein, um die Qualität der Zielgruppe zu verbessern und die Impfverweigerer besser von anderen Gruppen abzugrenzen sowie die Botschaft über die effektivsten Medienkanäle zu verbreiten. Durch den Einsatz einzigartiger Targeting-Lösungen, einschließlich Digital Audiences (Insights) und EMX Data Connected Marketplace™, konnte Big Village die Zielgruppen über das gesamte Medienangebot von EMX nahtlos ansprechen und aktivieren.

Big Village ist auch bestrebt, Partnerschaften mit externen Technologieanbietern einzugehen, um sein Angebot zu erweitern und weiterzuentwickeln. EMX, by Big Village, hat sich mit Audigent, dem führenden Unternehmen für Datenaktivierung, -kuratierung und -identität, zusammengeschlossen, um die First-Party-Datenkapazitäten seines Data Connected Marketplace™ zu erweitern. Als bevorzugter SSP des SmartPMP™-Produkts von Audigent bietet EMX einen größeren Audience Lift, Targeting, Skalierung und Bereitstellung.

Informationen zu Big Village

Big Village ist ein globales Werbe-, Technologie- und Datenunternehmen. Angetrieben von unserer vielfältigen Expertengruppe bieten wir eine neue Arbeitsweise, indem wir programmatische Lösungen, Medien, Einblicke und Kreativität unter einem Dach vereinen. Big Village hat seinen Hauptsitz in New York und verfügt über 12 Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Australien. Weitere Informationen finden Sie unter big-village.com.

Laura.Czaja @ big-village.com

Rückfragen & Kontakt:

Medienkontakt:

Laura Czaja, Direktorin, Corporate Communications

Big Village

Laura.Czaja @ big-village.com