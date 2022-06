MYLE VAPE GEWINNT DEN PREIS FÜR DIE BESTE MARKE BEI DEN MENA VAPE AWARDS 2022

Ridgefield, N.J. (ots/PRNewswire) - MYLE Vape, eine globale Marke, die die Verbraucher kennen und der sie vertrauen, hat letzte Woche bei den Middle East & North Africa (MENA) Vape Awards in Dubai die Auszeichnung „Best Brand" gewonnen. Dieser Sieg folgt auf die Auszeichnung „Industry Leader" bei den Vapouround Awards 2022 Anfang dieses Monats in Großbritannien.

„Ich bin überwältigt davon, wie die Branche unseren Erfolg als globale Marke und führendes Unternehmen in der Vape-Branche aufgenommen hat, und das ist nicht nur eine Ehre, sondern legt die Messlatte für uns als Unternehmen hoch. Wir sind stolz auf unsere Investitionen in Forschung und Entwicklung und darauf, dass MYLE sichere und wirksame Vape-Produkte entwickelt, die weltweit genossen werden können", sagt Ariel Gorelik, Mitbegründer und Chief Executive Officer.

Ariel Gorelik gründete MYLE im jungen Alter von 30 Jahren mit der Vision, eine sichere und wirksame Vape-Marke aufzubauen. In den letzten 7 Jahren hat er MYLE zu einem weltweit anerkannten Marktführer in der Vape-Branche gemacht. Die Tatsache, dass Ariel erst 37 Jahre alt ist und diese Art von Anerkennung als Führungskraft in einer schnelllebigen und sich ständig verändernden globalen 18-Milliarden-Dollar-Branche erreicht, ist bemerkenswert.

„In einer Branche, die sich aufgrund länderspezifischer Gesetzgebung ständig erneuert und verändert, immer einen Schritt voraus zu sein, ist nicht nur eine Herausforderung, sondern hält uns auch in jeder geschäftlichen Hinsicht auf Trab", fügt Ariel Gorelik, Mitbegründer und Chief Executive Officer, hinzu.

MYLE hat letzte Woche auf der World Vape Show in Dubai Großhändlern, Distributoren und Einzelhändlern das Meta Bar- und Meta Pod-System speziell für die Vereinigten Arabischen Emirate vorgestellt. Die Begeisterung für diese „coming soon"-Produkte war greifbar und beflügelte ein ohnehin schon eifriges B2B-Käufernetz.

MYLE Vape, ein globales Vape-Unternehmen, das 2015 gegründet wurde, wurde geschaffen, um eine sichere und wünschenswerte Alternative zu brennbaren Zigaretten zu bieten, die für den Verbraucher in Bezug auf Benutzerfreundlichkeit, Anpassungsfähigkeit und Haltbarkeit angenehm ist.

Die jahrzehntelange Branchenerfahrung, die das Führungsteam von MYLE Vape mitbringt, in Kombination mit einem erstklassigen Fertigungsteam und einem seit der Gründung von MYLE Vape stetig gewachsenen Forschungs- und Entwicklungsbudget, hat ein weltweit anerkanntes Design und technologische Innovationen ermöglicht. MYLE Vape stellt Einwegprodukte, zusätzliche Pod-Systeme, wiederaufladbare Geräte und Vape-Zubehör her. Das Sortiment wird weltweit außerhalb der Vereinigten Staaten vertrieben.

