Hammer erfreut über Entwurf zu Marktprämien-VO: Nächster Meilenstein in Richtung klimafittes Österreich

Grüne: Marktprämien-Verordnung bildet zentrale Säule im Ökostrom-Ausbau

Wien (OTS) - „Mit dem Begutachtungsentwurf zur Marktprämienverordnung steht nun ein weiterer wichtiger Baustein in der Energiewende kurz vor der Fertigstellung. Neben der Verordnung für Investitionsförderungen bildet diese eine weitere wichtige Säule im Klimaschutz, mit der wir den Ökostrom-Ausbau weiter massiv vorantreiben und erneut ein Rekordbudget für den Erneuerbaren-Ausbau schaffen“, sagt Lukas Hammer, Energiesprecher der Grünen, und ergänzt: "Die letzten Wochen und Monate haben uns gezeigt, wie verwundbar uns unsere Abhängigkeit von fossilen Energien macht und wie wichtig die Energiewende nicht nur für den Klimaschutz, sondern auch für unsere Unabhängigkeit ist." Das Erneuerbaren Ausbaugesetzes (EAG) benötigt teilweise Umsetzungsverordnungen. Mit der Marktprämienverordnung kann das EAG seine volle Wirkung entfalten.



„Knapp 4,5 Terrawattstunden Ökostrom können wir alleine mit dieser Verordnung fördern und sparen nach Fertigstellung der Anlagen jährlich rund 1,5 Millionen Tonnen an CO2 ein. Außerdem generieren wir mit dem Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz bis 2030 insgesamt eine Wertschöpfung von rund 21,6 Milliarden Euro und sichern damit 254.000 Arbeitsplätze“, betont Hammer. Gefördert werden mit der Marktprämienverordnung die Neuerrichtung und Erweiterung bzw. ein Repowering von PV-Anlangen, Windkraftanlagen, Wasserkraft- sowie Biomasseanlagen. Erstmals soll die Förderung auch für zwei Jahre festgeschrieben werden, was bei allen Beteiligten für mehr Planungsicherheit sorgt.

"Das Klimaschutzministerium legt damit den Grundstein, dass uns absolute Rekordjahre beim Ausbau Erneuerbarer Energien bevorstehen. Wir haben alles getan, damit die Energiewende abheben kann. In weiterer Folge sind auch die Landesregierungen in der Pflicht, die Grundlagen in ihren Ländern dafür zu schaffen, dass die Projekte auch zügig realisiert werden können und auch die Flächen bereitstehen," betont Hammer abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6697

presse @ gruene.at