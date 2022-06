ÖVP-Bundesratsfraktion verwehrt sich gegen beständige aggressive und frauenfeindliche Wortwahl von FPÖ-Steiner

Karl Bader und Andrea Eder-Gitschthaler im Namen ihrer Fraktion

Wien (OTS) - "Die Fraktion der ÖVP-Bundesrätinnen und -Bundesräte verwehrt sich entschieden gegen die beständige aggressive und frauenfeindliche Wortwahl des FPÖ-Fraktionsvorsitzenden Christoph Steiner und seiner Fraktionskolleginnen und -kollegen.

"Dass der Ton im Parlament und damit auch in der Länderkammer rauer geworden ist, haben wir bereits mit Bedauern zur Kenntnis genommen, akzeptieren aber eine gewisse Lebendigkeit der Debatte. Aber mit Ausdrücken wie 'Weiber' und 'heuchlerische Abgeordnete', die durch Bundesrat Steiner in der heutigen Sitzung abwertend verwendet wurden, hat er das Fass einmal mehr zum Überlaufen gebracht. Das ist für uns inakzeptabel und abzulehnen. Da ist eine spätere halbherzige, augenzwinkernde Entschuldigung Steiners einfach nicht genug. Wir erwarten uns von Christoph Steiner und seiner Fraktion eine Änderung der Ausdrucksweise und eine Beendigung von Herabwürdigungen und Beleidigungen", so der Fraktionsvorsitzende der ÖVP-Bundesratsfraktion, Karl Bader, und seine Stellvertreterin Andrea Eder-Gitschthaler. (Schluss)

