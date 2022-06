Weidinger: Ausbau der Versorgungsnetze unverzichtbar!

ÖVP-Konsumentenschutzsprecher: Brauchen zeitgemäße Infrastruktur, damit es zu keinen Schäden von Wirtschafts- und Lebensstandort kommt

Wien/Klagenfurt (OTS) - "Wir müssen alle technischen Möglichkeiten zur Produktion erneuerbarer Energie nutzen. Es müssen ohne weitere Verzögerungen weitere Versorgungswege — ob für Strom, Wärme oder Gas — ausgebaut werden, um für alle Bedrohungen und künftigen Entwicklungen gerüstet zu sein." Das stellte ÖVP-Konsumentenschutzsprecher Abg. Peter Weidinger gestern Abend in einem Gipfelgespräch in Klagenfurt mit Stromnetzexperten und weiteren Abgeordneten anderer Fraktionen fest.

"Es sind massive Anstrengungen auf allen Ebenen, - der Politik, aber auch der Wirtschaft und der Bevölkerung - nötig, um die Energiewende zu meistern." Vor allem für Kärnten würden sich dabei große Chancen bieten, so Weidinger weiter.

In Reaktion auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine wird auf europäischer und nationaler Ebene der mittel- und langfristige Ausstieg aus russischem Erdgas sowie die Diversifizierung des österreichischen Erdgasbezugs angestrebt. Der Umstieg auf Erdgas aus anderen Herkunftsländern ist allerdings mit erhöhten Kosten für die Anlieferung nach Österreich bzw. mit gestiegenen Erdgaspreisen verbunden. "Um die daraus entstehenden Mehrkosten für die österreichische Wirtschaft und Verbraucher/innen abzuwenden, soll im Wege von Förderungen ein Ausgleich für die entstehenden Mehrkosten ermöglicht werden. Für die Diversifizierung des Bezugs von Erdgas sowie für die Umrüstung von Anlagen auf den alternativen Betrieb mittels anderer Energieträger werden in den Jahren 2022 bis 2025 daher jeweils jährlich Mittel in Höhe von 100 Millionen Euro bereitgestellt", verwies Weidinger auf einen bereits im Nationalrat beschlossenen Gesetzesantrag.

"Unser Ziel ist es, die Abhängigkeit von russischem Erdgas zu reduzieren und Unternehmen dabei zu unterstützen, umzurüsten", schloss der Kärntner Mandatar. (Schluss)



