Wöginger: Institute of Digital Sciences Austria stärkt den Innovationsstandort Oberösterreich

ÖVP-Klubobmann: Neue Universität schafft moderne Strukturen und zukunftsorientierte Methoden in Forschung und Lehre

Wien (OTS) - "Oberösterreich ist nicht nur ein wichtiger Taktgeber für den österreichischen Wirtschaftsmotor und den Standort, sondern auch für Forschung und Innovation. Hier spielt vor allem die Digitalisierung eine tragende Rolle für die Zukunft, die es auch weiterhin zu stärken und auszubauen gilt. Im Bereich der Aus- und Weiterbildung sind die so genannten MINT-Fächer – Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik – dabei die notwendige Basis. Mit der Gründung einer neuen Universität in Linz werden moderne Strukturen und zukunftsorientierte Methoden in Forschung und Lehre geschaffen. Das Institute of Digital Sciences Austria soll dabei als Digital-Universität gleichermaßen ein wissenschaftliches Leuchtturmprojekt und ein innovatives Zugpferd für den Standort darstellen." Das stellte heute, Mittwoch, ÖVP-Klubobmann August Wöginger anlässlich der Sitzung des Wissenschaftsausschusses fest. Die entsprechende Regierungsvorlage wurde heute mit den Stimmen von ÖVP, Grünen und FPÖ angenommen.

Ziel der Universität sei zudem, die Dimension der Digitalisierung mit der Auseinandersetzung mit Klimakrise, Klimazielen und weiteren Großthemen zu verbinden. Der Studienbetrieb soll ab Beginn des Studienjahrs 2023/24 mit der Einrichtung eines PhD-Studiums schrittweise aufgenommen werden, unterstrich der oberösterreichische Mandatar.

"Qualifizierte, gut ausgebildete Arbeitskräfte sind ein Grundpfeiler für die Wettbewerbsfähigkeit und eine erfolgreiche Wirtschaft. Das gilt für Österreich genauso wie für Oberösterreich und die Regionen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang eine zukunftsorientierte Politik, die solide Rahmenbedingungen für die Sicherung von Arbeitsplätzen, die Stärkung der Unternehmen und für mehr Wohlstand schafft. Der Schlüssel dazu liegt in der Weiterentwicklung und der Unterstützung in den Bereichen Bildung, Forschung und Entwicklung sowie Innovation. Mit der geplanten neuen Universität in Linz gewinnen Linz, Oberösterreich und ganz Österreich gleichermaßen weiter an akademischer Qualität und Infrastruktur."

"Im Parlament arbeiten wir gemeinsam mit der Bundesregierung mit ganzer Kraft daran, unser Land bestmöglich weiter zu bringen. Dafür entscheidend ist eine Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit Österreichs. Deshalb geben wir mehr Geld für Bildung und Forschung aus. Wir investieren in die Zukunft", so Wöginger weiter.

Die Bundesmittel für die neue Einrichtung werden über eine Leistungsvereinbarung vergeben. Die ersten Errichtungsschritte in den Jahren 2022 bis 2023 erfolgen jedoch unter der Mitwirkung der Universität Linz, die dafür zusätzliche finanzielle Mittel erhält. Die künftige Finanzierung der neuen Universität soll dabei nicht zulasten der 22 öffentlichen Universitäten gehen, sondern wird zusätzlich erfolgen. (Schluss)

