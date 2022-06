Fonds Zukunft Österreich stärkt die Spitzenforschung in Österreich

40 Millionen Euro für Förderportfolio des Wissenschaftsfonds FWF

Wien (OTS/Der Wissenschaftsfonds FWF) - Der Wissenschaftsfonds FWF beantragte beim Fonds Zukunft Österreich Mittel für mehrere Förderangebote zur Stärkung der Spitzenforschung. Jetzt steht es fest: 40 Millionen Euro aus dem Fonds Zukunft Österreich sind für das Förderportfolio des FWF vorgesehen. Mit einer Gesamtdotierung von rund 146 Millionen Euro setzt der Fonds Zukunft Österreich einen wichtigen Impuls für den Forschungsstandort Österreich.



„Die heutige Bekanntgabe der Ausschüttungen des Fonds Zukunft Österreich ist eine besonders gute Nachricht für Forschende in Österreich. Wir können dadurch neue Akzente in der Forschungsförderung setzen, zukunftsweisende Förderangebote fortführen und auch die Kooperation mit anderen Förderinstitutionenausbauen. Der Fonds Zukunft Österreich setzt einen wichtigen Impuls zur weiteren Stärkung von Wissenschaft und Forschung in Österreich und bringt uns den Zielen der FTI-Strategie 2030 einen weiteren Schritt näher“, so Christof Gattringer, Präsident des Wissenschaftsfonds FWF, zu den heute von der Nationalstiftung für Forschung, Technologie und Entwicklung bekannt gegebenen Investitionen des Fonds Zukunft Österreich.



Der Fonds Zukunft Österreich ist das von der Bundesregierung eingerichtete Nachfolgemodell der Nationalstiftung. Der Wissenschaftsfonds FWF wird die Mittel entlang der strategischen Schwerpunkte des Fonds Zukunft Österreich in seinem Förderportfolio vergeben, darunter die Förderung des Nachwuchses, der Ausbau der nationalen und europäischen Kooperationen sowie ausgewählter Zukunftsthemen.

Der Wissenschaftsfonds FWF ist Österreichs führende Organisation zur themenoffenen Förderung der Grundlagenforschung sowie der künstlerisch-wissenschaftlichen Forschung. In einem internationalen Peer-Review-Verfahren fördert der FWF jene Forschenden und Ideen, die aufgrund ihrer wissenschaftlichen Qualität wegweisend sind. Die gewonnenen Erkenntnisse stärken Österreich als Forschungsnation und legen eine breite Basis, um zukünftigen gesellschaftlichen Herausforderungen besser begegnen zu können.

