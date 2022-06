Raus aus der Tabuzone: Was bei Inkontinenz hilft

Welt-Kontinenztag am 30.6. informiert und zeigt Handlungsoptionen auf

Wien (OTS) - Kann der Harn- oder Stuhldrang nicht mehr kontrolliert werden, führt das bei Betroffenen nicht selten zu körperlichen und seelischen Beeinträchtigungen.

Obwohl rund 1 Million Österreicher:innen darunter leiden, gilt Inkontinenz in unserer Gesellschaft als Tabuthema. Genau hier setzt der Welt-Kontinenztag, der jedes Jahr am 30. Juni stattfindet, an: Er möchte informieren, enttabuisieren und für Handlungsoptionen sensibilisieren. Denn für den Erhalt der Kontinenz kann viel getan werden.

Bei der Kontinenzberatung des Fonds Soziales Wien (FSW) etwa informieren speziell geschulte MitarbeiterInnen unbürokratisch, kostenlos und auf Wunsch auch anonym. „Es gibt so viele Wege, die eigene Situation zu verbessern oder Inkontinenz sogar zu heilen. Sich zu schämen ist nicht notwendig. Wir wollen Betroffene ermutigen, sich Hilfe zu suchen. Ist der Weg zur Beratungsstelle trotzdem eine zu große Hürde, kommen wir aber auch gerne kostenlos für Beratungen nach Hause“, so Claudia Ilgner, Leiterin der FSW-Kontinenzberatung.

Neu: Beratung wird ausgeweitet

Betroffene profitieren ab sofort auch von kostenloser Beratung im FSW-Tageszentrum Baumgarten (Seckendorfstraße 1, 1140 Wien). Dort erhalten sie alle benötigten Informationen und umfassende Unterstützung: Durch Blasen-, Toiletten- und Beckenbodentrainings (angeleitet durch das interdisziplinäre Therapeut:innenteam vor Ort) kann die eigene Situation rasch verbessert werden.

Die Beratungen finden nach telefonischer Voranmeldung jeden 1. und 3. Dienstag im Monat zwischen 13 und 16 Uhr im Tageszentrum statt. 01/24 5 24 – 30 140 oder tz-baumgarten@fsw.at.

Weitere Informationen in der kostenlosen Fachbroschüre

http://fsw.at/downloads/broschueren/pflege_betreuung/Inkontinenz.pdf

oder unter:

http://www.mobile-hauskrankenpflege.at/kontinenz/

Kontinenzberatung

Persönliche Beratung nach telefonischer Terminvereinbarung:

Mo – Fr von 8:00 – 15:00 Uhr

Guglgasse 7-9 (Stiege A, 2. Stock), 1030 Wien

Tel.: 01/24 5 24 – 30 400

E-Mail-Beratung: kontinenz@fsw.at

