Städtebund trauert um Friedrich Klug

Klug war Ehrenzeichenträger des Österreichischen Städtebundes

Wien (OTS/RK) - Friedrich Klug war ein großer und steter Kämpfer für eine funktionierende Daseinsvorsorge und die kommunale Wirtschaft, umso größer ist sein Verlust.

„Unsere Anteilnahme und unser Mitgefühl gelten seiner Familie und Freunden“, sagt Städtebund-Generalsekretär Thomas Weninger.

Klug war nicht nur Universitätsdozent an der Uni Linz – wobei er sich der öffentlichen Haushalte und Finanzkontrolle verschrieb –, sondern auch Stadtrechnungshofdirektor in Linz und Generaldirektor der Linzer Lokalbahnen.

In zahlreichen weiteren Ämtern – Klug war lange Zeit Vorsitzender des Fachausschusses für Kontrollamtsangelegenheiten des Österreichischen Städtebundes, Vorstandsmitglied des Verbands der öffentlichen Wirtschaft und Gemeinwirtschaft Österreichs (VÖWG) und Mitglied des Kuratoriums des KDZ – Zentrum für Verwaltungsforschung – agierte er ganz im Sinne der öffentlichen Wirtschaft. Zudem fungierte Klug als Leiter des Instituts für Kommunalwirtschaft in Linz und wirkte in dieser Funktion auch als außerordentliches Mitglied des Österreichischen Städtebundes.

Klug war zudem Träger des Großen Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich und Ehrenzeichenträger des Österreichischen Städtebundes.

„Der Österreichische Städtebund verliert mit Friedrich Klug einen wertvollen Mitstreiter; seine Verdienste um Städte und Gemeinden bleiben in Erinnerung“, so Thomas Weninger abschließend.

Über den österreichischen Städtebund

Der Österreichische Städtebund ist die Interessenvertretung und eine starke Stimme für Städte und größere Gemeinden in Österreich. Aktuell sind es 259 Mitgliedsgemeinden. 5,5 Millionen Menschen leben in Österreich in Städten. Auch 71 Prozent der Arbeitsplätze befinden sich in Städten.

