1. Juli: Fototermin "Schulschluss in Wien"

Wien (OTS) - Wir laden die Vertreter*innen der Medien recht herzlich ein, am Freitag, 1. Juli 2022, um 9:30 Uhr, an einem Fototermin zum Schulschluss in Wien mit Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr, Wiens Bildungsdirektor Heinrich Himmer und dem Simmeringer Bezirksvorsteher Thomas Steinhart teilzunehmen. Ort: Volksschule Florian-Hedorfer-Straße 20, 1110 Wien.

Bitte merken Sie vor:

Rückfragen & Kontakt:

Manfred Kling

Mediensprecher Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr

Tel: 01/4000/83203

Mail: manfred.kling @ wien.gv.at



Petra Grießner

Mediensprecherin Bildungsdirektion für Wien

Tel: 01/525 25-77014

Mail: petra.griessner @ bildung-wien.gv.at