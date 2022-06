Weinviertler Erdnussbutter oder Probewohnen im Maßstab 1:1 in St. Pölten

LR Danninger: Regionale Siegerprojekte beim riz up GENIUS Ideen- und Gründerpreis sind Erfolgsstorys

St. Pölten (OTS) - „Niederösterreich ist ein Land der genialen Geschäftsideen und jede einzelne hat das Potential, unser Land weiterzubringen“, zeigte sich Landesrat Jochen Danninger kürzlich bei der Preisverleihung zum riz up GENIUS 2022 im AirportCity Space am Flughafen Wien erfreut. „Ob regional, innovativ, digital oder ökologisch: In allen Bereichen braucht es neue Ideen und neue Wege und ich gratuliere allen Wettbewerbsteilnehmerinnen und Wettbewerbsteilnehmern zur erfolgreichen Nominierung und Auszeichnung. Wir unterstützen alle gerne weiter auf Ihrem Weg zum erfolgreichen Unternehmen in Niederösterreich“, so Danninger.

Der riz up GENIUS Ideen- und Gründerpreis Wettbewerb fand 2022 zum 21. Mal statt. Über 50.000 Euro Preisgelder, zur Verfügung gestellt von namhaften Sponsoren, gab es zu gewinnen. Der Wettbewerb stand Ideen aus allen Bereichen offen, die wirtschaftlich in Niederösterreich umgesetzt werden.

„Fast 2.000 Einreichungen aus den letzten Jahren zeigen, wie hoch das Interesse am riz up GENIUS Ideen- und Gründerpreis ist. Jedes Projekt wurde von einer Jury aus Expertinnen und Experten bewertet,“ so die Geschäftsführerin von riz up, Niederösterreichs Gründeragentur, Petra Patzelt. Die Preise wurden in den vier Kategorien „regional genial“, „innovativ genial“, „digital genial“ und „ökologisch genial“ vergeben.

In der Kategorie „regional genial“ ging der erste Platz mit einem Preisgeld von 6.000 Euro an „1:1 planbar GmbH – ‚Probewohnen‘ im Maßstab 1:1“. Die 1:1 planbar GmbH ermöglicht Kunden ihre Pläne in Lebensgröße vor Baubeginn zu begehen und mit mobilen Möbeln und Wänden ein besseres Raumgefühl zu bekommen.

In der Kategorie „innovativ genial“ ging der erste Platz mit einem Preisgeld von 6.000 Euro an Lignovations - Ligninpartikel als nachhaltige Alternative. Lignovations hat eine Technologie entwickelt, die eine industrielle Nutzung des Pflanzenstoffs Lignin als Alternative zu chemischen Inhaltsstoffen ermöglicht. Lignin ist wie Zellulose ein Hauptbestandteil von Pflanzen und schützt sie vor der UV-Strahlung der Sonne, vor Sauerstoffangriff und anderen negativen Umwelteinflüssen.

In der Kategorie „digital genial“ ging der erste Platz mit einem Preisgeld von 6.000 Euro an „RESOUREX.com - 24/7 Live-Marktplatz für Stahl“. In wenigen Augenblicken Angebote oder Anfragen erstellen, in Minuten Preise erhalten, in Sekundenschnelle kaufen oder verkaufen. Wer Flachstahlerzeugnisse am Spotmarkt handeln möchte, ist bei RESOUREX genau richtig.

In der Kategorie „ökologisch genial“ ging der erste Platz mit einem Preisgeld von 6.000 Euro an „Nourivit Technologies - Lösungen für vitales Pflanzenwachstum“. Nourivit Technologies entwickelt, produziert und vertreibt mikrobielle Produkte für die regenerative Landwirtschaft. Sie bieten ganzheitliche Lösungen für ein vitales Pflanzenwachstum und nachhaltig nährstoffreiche Böden sowie eine gesunde Nutztierhaltung.

Nähere Informationen: Büro LR Danninger, Mag. Andreas Csar, Telefon 02742/9005-12253, E-Mail andreas.csar @ noel.gv.at, bzw. riz up Niederösterreichs Gründeragentur GmbH, Manuela Hofer, Telefon 0676/883 261 106, E-Mail hofer @ riz-up.at, www.riz-up.at.

