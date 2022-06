Born Global Champion Award an 15 österreichische Unternehmen verliehen

Wirtschaftskammer Österreich würdigt exportorientierte Startups im Rahmen des Exporttages 2022

Wien (OTS) - Im Rahmen des Jubiläums-Exporttages am 28.06.2022, der zum 20. Mal in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) stattfand, zeichneten Wirtschaftskammer Präsident Harald Mahrer und die stellvertretende Generalsekretärin Mariana Kühnel 15 junge österreichische Unternehmen mit dem „Born Global Champion“ Award aus. Die Auszeichnung geht an junge Unternehmen, die von Anfang an weltweit tätig waren, innovative Produkte und Dienstleistungen anbieten und schnelles internationales Wachstum zeigen.

„Es braucht nicht nur ein gutes Produkt, sondern auch vor allem viel Mut, sehr frühphasig mit einem Produkt oder mit einer Dienstleistung über Österreichs Grenzen hinauszugehen. Und von Anfang an davon überzeugt zu sein, dass die eigene Produktidee auch im internationalen Wettbewerb Erfolg haben kann“, beschreibt Harald Mahrer das Mindset eines Born Global Champions und fügt hinzu: „Der Award, den wir heute an 15 herausragende Unternehmen verleihen, soll auch andere motivieren, in diese Fußstapfen zu treten und internationale Märkte zu erschließen.“

Mariana Kühnel betont im Rahmen der Verleihung, die heuer schon zum 8. Mal stattfand, die hohe Bedeutung von Innovation für den Wirtschaftsstandort Österreich: „Die Born Global Champions stehen für Qualität „Made in Austria“. Die Basis dafür ist der starke Fokus auf Innovation und Internationalität, quasi das Trampolin für den Erfolg unseres Wirtschaftsstandortes. Gleichzeitig braucht es Innovation, um die aktuellen Herausforderungen wie Klimawandel oder Energiekrise zu meistern. Die Born Global Champions, die wir heute auszeichnen, beweisen dies auf besonders eindrückliche Art und Weise.“

Bei der Erreichung des Ziels, von Anfang an international tätig zu sein, bietet die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA eine Reihe von Services. Als Kaderschmiede für zukünftige „Born Globals“ gilt die neu ins Leben gerufene Born Global Academy - eine mehrstufige Veranstaltungsreihe, in der exportinteressierte Startups sehr zielgerichtet an die Skalierung ihrer Geschäftsmodelle und an die Internationalisierung herangeführt werden.

Zusätzlich bietet die Wirtschaftskammer in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW) im Rahmen der Initiative „ go-international “ weitere Programme zur Unterstützung der „Born Globals“. (pwk284/MK)

Die Born Global Champions 2022

Audvice GmbH

Baubot GmbH

BHS Technologies GmbH

Blue Planet Ecosystems GmbH

Checklens GmbH

Four Panels GmbH

KLAXON Mobility GmbH

Leadbacker GmbH

Music Traveler GmbH

Pixelrunner GmbH

Pixofarm GmbH

Ribbon Biolabs GmbH

Single Use Support GmbH

Steady Sense GmbH

Xund Solutions GmbH

