„WELTjournal“ zur Urteilsverkündung im Pariser Terrorprozess: „Bataclan – die Überlebenden des Attentats“

Am 29. Juni um 22.30 Uhr in ORF 2, danach: „WELTjournal +: Zurück ins Leben – die Opfer von Bataclan“

Wien (OTS) - Heute fällt das Urteil gegen den einzigen überlebenden Attentäter des Anschlags auf das Pariser Konzerthaus Bataclan. Das „WELTjournal“ – präsentiert von Patricia Pawlicki – zeigt aktuell dazu heute, am Mittwoch, dem 29. Juni 2022, um 22.30 Uhr in ORF 2 die Reportage „Bataclan – die Überlebenden des Attentats“. Um 23.05 Uhr folgt im „WELTjournal +“ die Dokumentation „Zurück ins Leben – die Opfer von Bataclan“.

WELTjournal: „Bataclan – die Überlebenden des Attentats“

89 Menschen starben am 13. November 2015, als schwerbewaffnete islamistische Terroristen ein Konzert der Heavy-Metal-Band „Eagles of Death Metal“ im Bataclan stürmten und das Feuer auf die Zuschauerinnen und Zuschauer eröffneten. 39 weitere starben am selben Tag bei Angriffen islamistischer Terroristen auf Cafés und Restaurants in der Nachbarschaft, ein weiterer Mann starb bei einem Sprengstoffanschlag vor dem Fußball-Stadion Stade de France. Im „WELTjournal“ sprechen Menschen, die an diesem Abend im Bataclan waren und den Angriff direkt miterlebt haben. Sie erzählen, welchen Gefahren sie ausgesetzt waren, welche Entscheidungen sie getroffen haben und wie sie es geschafft haben, zu überleben.

WELTjournal +: „Zurück ins Leben – die Opfer von Bataclan“

Nach jedem Anschlag machen sich Angst und Verunsicherung aufs Neue breit. Wie können wir mit der Bedrohung durch Terroristen umgehen, wie kann eine Stadt den Weg zurück in den Alltag finden? Und wie kann jemand, der ein Attentat überlebt hat, wieder in die Normalität zurückkehren? Im „WELTjournal +“ erzählen fünf Überlebende, die bei dem Anschlag auf das Pariser Musiklokal Bataclan im November 2015 schwer verletzt wurden, wie sie mit den traumatischen Erlebnissen zu leben gelernt haben und wie sie langsam wieder zurück ins Leben gefunden haben.

