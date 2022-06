21. Bezirk: Klavier-Abend „Der Titan und der Visionär“

Wien (OTS) - Der Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“ konnte die meisterliche Pianistin Elzbieta Mazur für ein Konzert im Festsaal im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“) verpflichten. Am Freitag, 1. Juli, beginnt um 19.00 Uhr ein stimmungsvoller Klavier-Abend mit dem Titel „Der Titan und der Visionär“. Mazur bringt Stücke der bedeutenden Tondichter Beethoven und Chopin zu Gehör. Die Besucher*innen sollen die geltenden Corona-Richtlinien beachten und „Eintrittsspenden“ entrichten (Fix-Betrag pro Person: 15 Euro). Info und Anmeldung zu dem erbaulichen Konzert: Telefon 271 96 24. Reservierung via E-Mail: eva.krapf@gmx.at.

Elzbieta Mazur genießt einen ausgezeichneten Ruf als Chopin-Interpretin. Die Künstlerin hat eine universitäre Ausbildung absolviert und wird von Musik-Expert*innen für ihr virtuoses Spiel am Flügel geschätzt. In der Vergangenheit arbeitete Mazur wiederholt mit großen Orchestern zusammen. Mittlerweile liegt der Schwerpunkt beim Wirken als Solistin. Im Internet ist eine Präsentation der im Inland und Ausland anerkannten Pianistin zu lesen: www.elzbietamazur.de.

Vielfältige kulturelle Angebote im Festsaal des Bezirksmuseums Floridsdorf koordiniert der auf ehrenamtlicher Basis agierende Leiter, Ferdinand Lesmeister. Mehr Informationen dazu: Telefon 0664/55 66 973. Kontakt per E-Mail: bm1210@bezirksmuseum.at.

