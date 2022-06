Live im ORF: Erstes musikalisches „Wiener Prater Picknick“ mit Wiener Symphonikern & Friends am 1. Juli in ORF 2

Mit: Nikola Hillebrand, Daniel Schmutzhard, Marco Wanda, Lisa Pac und Allegra

Wien (OTS) - Pünktlich zum Schulschluss bzw. Sommerferienbeginn im Osten Österreichs erweitern der ORF und die Wiener Symphoniker den Kultursommer in der Bundeshauptstadt um ein musikalisches Open-Air-Ereignis. Erstmals findet am Freitag, dem 1. Juli 2022, unter dem Titel „Wiener Prater Picknick“ ein Konzert für die ganze Familie statt, das live-zeitversetzt um 20.15 Uhr in ORF 2 übertragen wird.

Der Event auf der Kaiserwiese beim Riesenrad, das am 3. Juli 2022 übrigens sein 125-Jahr-Jubiläum feiert, wartet mit einer bunten Mischung der schönsten Melodien aus Operette, Musical, Wienerlied und Pop auf und setzt damit eine Tradition fort, die im Prater seit Mitte des 19. Jahrhunderts bis weit ins 20. Jahrhundert Scharen von Unterhaltungssuchenden anlockte. Das Konzert hat den Charakter eines musikalischen Familien-Picknicks für rund 5.000 Besucherinnen und Besucher, die dazu eingeladen sind, Decken und Picknickkörbe zu packen (oder vor Ort zu erwerben) und bei freiem Eintritt das Ereignis zu genießen. Die musikalische Leitung hat der in vielen musikalischen Genres beheimatete deutsche Dirigent Dirk Kaftan übernommen, den man hierzulande u. a. von seinen Auftritten an der Wiener Volksoper und als langjährigen Generalmusikdirektor der Grazer Oper kennt.

Von Prater-Melodien, Musicalklängen und Filmmusik bis Pop, Rock – und Wandas „letztes Wienerlied“

Neben einem Medley aus Prater-bezogenen Melodien zur Eröffnung der Veranstaltung geben die Wiener Symphoniker auch die mitreißenden Ohrwürmer aus Richard Rodgers Musical „Carousel“ oder Max Steiners Filmmusik aus „Casablanca“ zum Besten.

Als Gesangssolisten zwischen Operette und Pop haben sich namhafte Künstlerinnen und Künstler angesagt: Die junge deutsche Sopranistin Nikola Hillebrand, vor allem aus der Welt der Oper und von ihren internationalen Konzertauftritten bekannt, bezaubert ihr Wiener Publikum mit Liedern und Duetten aus bekannten Operetten von Emmerich Kálmán bis Robert Stolz. Ihr zur Seite steht der österreichische Bariton Daniel Schmutzhard, der sich in herausfordernden Opern- und Operettenrollen genauso zu Hause fühlt wie als einfühlsamer Liedinterpret auf dem Konzertpodium.

Mit der bereits international erfolgreichen Singer-Songwriterin Lisa Pac sowie Nachwuchskünstlerin Allegra sind zwei junge, leidenschaftliche Musikerinnen als Repräsentantinnen der Wiener Pop/Rock-Szene dabei, die familiär mit den Wiener Symphonikern eng verbunden sind. Die mittlerweile 16-jährige Geigerin, Sängerin und Schauspielerin Allegra Tinnefeld ist dem TV-Publikum als bisher jüngste Teilnehmerin bei „Starmania 2021“ bekannt.

Als Special Guest beim ersten „Wiener Prater Picknick“ wird „Wanda“-Frontman Marco Wanda sein „letztes Wienerlied“ interpretieren.

Mit dem Duett „Lippen schweigen“, gesungen von Nikola Hillebrand und Daniel Schmutzhard, beschließt ein musikalisches Highlight aus der Feder von Franz Lehár den Event: für das TV-Publikum inszeniert in einem Wagon des Riesenrades.

14 Kameras unter der Regie von Felix Breisach

Zahlreiche Impressionen und Zuspielungen aus dem großen Praterareal bereichern die von 14 HD-Kameras eingefangene TV-Übertragung in der Bildregie von Felix Breisach. Durch das Programm führt ORF-Kulturmoderatorin Teresa Vogl und nimmt dabei das Publikum mit auf eine Reise durch alte und neue Attraktionen des Wiener Wurstelpraters.

Die TV-Übertragung wird auf der ORF-TVthek österreichweit als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand bereitgestellt. Die ORF-Klassikplattform myfidelio (www.myfidelio.at) wird das „Wiener Prater-Picknick“ ebenfalls live-zeitversetzt um 20.15 Uhr streamen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at