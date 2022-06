AVISO: Donnerstag, 30.06, 10:00 Uhr, Bundeskanzleramt: „Nicht Genügend für Nehammer zum Zeugnistag!“

Medienaktion der Sozialistischen Jugend anlässlich des morgigen Zeugnistages

Für uns ist am kommenden Zeugnistag also klar: Nehammer hat in seinem politischen Zeugnis so einige Fünfer stehen! Paul Stich, SJ

Wien (OTS) - „Für viele Menschen wird Wohnen immer mehr zum Luxus. Die Mietpreise steigen bereits seit Jahren drastisch an. Angesichts der massiven Teuerung verschärft sich die Situation laufend. Bundeskanzler Nehammer scheint das jedoch ziemlich egal zu sein, sonst hätte er sich schon längst um leistbares Wohnen für alle gekümmert. Für uns ist am kommenden Zeugnistag also klar: Nehammer hat in seinem politischen Zeugnis so einige Fünfer stehen! “, so der Vorsitzende der SJ, Paul Stich.



Zu dieser Thematik findet am Donnerstag eine Medienaktion vor dem Bundeskanzleramt statt. Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen.



Wann? Donnerstag, 30.06., 10:00 Uhr

Wo? Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien



