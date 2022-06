Pensionistenverband/Kostelka an Finanzminister Brunner: Pensionisten brauchen noch echtes zusätzliches Pensionsplus

Pensionisten finanzieren bereits seit über einem Jahr horrende Teuerung vor – monatliches Minus von 89 Euro

Wien (OTS) - Heftige Kritik auf das NEIN von ÖVP-Finanzminister Brunner zu einem vorgezogenen Pensionsplus noch heuer kommt vom Pensionistenverband Österreichs (PVÖ). Dessen Präsident Dr. Peter Kostelka: „Brunner kennt anscheinend die Lebensrealität der großen Mehrheit der Pensionisten nicht. Selbst unter Einrechnung der Maßnahmen der Regierung, die zum großen Teil von der Bevölkerung selbst finanziert werden und die in voller Höhe erst 2023 wirksam werden, bleibt den Pensionisten ein Minus von 89 Euro im MONAT! Das müssen Pensionistinnen und Pensionisten jetzt schon über ein Jahr vorfinanzieren, weil die Pensionsanpassung heuer lediglich 1,8 Prozent betrug, die Preissteigerungen aber bis zu 30 Prozent bei Lebensmitteln und Wohnen, zwischen 50-100 Prozent bei Energie. Das kann so nicht weitergehen! Deshalb forderte der Pensionistenverband so vehement ein Vorziehen der Pensionsanpassung, damit sich die Menschen essen, heizen und wohnen wieder leisten können!“ Laut Wirtschaftsexpert*innen ist mittlerweile auch der Mittelstand schwer von der Teuerungswelle betroffen.

Kostelka kündigte „einen heißen Herbst“ an. „Viele Pensionistinnen und Pensionisten sind finanziell am Limit. Jetzt ist bewiesen: Die Einmalzahlungen lösen die Probleme nicht langfristig, sind bestenfalls ein Tröpfchen auf dem heißen Stein. Wir brauchen ein substanzielles und wirksames, echtes Pensionsplus, das in seiner Berechnung und Höhe auch die reale Entwicklung der Preise entsprechend berücksichtigt“, so Kostelka abschließend: „Denn die Einmalzahlungen sind kurzfristig wirksame ,Schmerzmittel‘, die nur die Symptome bekämpfen, nicht aber die Ursache.“

