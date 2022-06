6. Bezirk: „Swing Is Back!“ am 30.6. im Phonomuseum

Wien (OTS/RK) - Das ehrenamtliche Team des „Wiener Phonomuseums“ (6., Mollardgasse 8, 2. Stock) verbreitet beim Musik-Abend am Donnerstag, 30. Juni, ab 18.30 Uhr, die frohe Kunde „Swing Is Back!“. Die 2 Leiter des Vereins „Balboa, Baby!“ präsentieren Schmankerln aus ihrer vielfältigen Schellack-Sammlung. Sandra Hartbach und Axel Schwarz möchten ihre Zuhörer*innen für Swing und Hot Jazz begeistern. Der Verein widmet sich bereits seit Jahren mit großem Erfolg der Pflege von Musik und Tanz aus der Swing-Ära. Museumsleiter Franz Lechleitner appelliert an das Publikum: „Kommen Sie, lauschen Sie, tanzen Sie!“. Der Eintritt ist frei. Spenden für das Museum werden erbeten. Auskunft und Anmeldung: Telefon 581 11 59 bzw. E-Mail phono@bezirksmuseum.at.

Hartbach und Schwarz machen mit den Anwesenden beschwingt eine melodische „Zeitreise“. „Das doppelte Lottchen – Liederliche Zwillinge“ war das Motto des Duos bei der liebevollen Auswahl von Schellacks für die anstehende Veranstaltung. Es gelten die aktuellen Corona-Vorgaben. Infos über das „Wiener Phonomuseum“ (Öffnungsstunden, Exponate, Historie, u.v.a.) veröffentlichen die auf freiwilliger Basis tätigen Betreiber*innen im Internet: www.wiener-phonomuseum.at/de/kontakt

