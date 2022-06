Hot-Topic Nachhaltigkeit

Die Fachzeitschrift DIE ERNÄHRUNG stellt in ihrer aktuellen Ausgabe Aspekte der Nachhaltigkeit ins Zentrum

Energielieferketten sind fragil geworden und stellen so die Sicherheit der heimischen Lebensmittelversorgung auf den Prüfstand – ein Umstand, der längst vergangen schien. Daher bietet die aktuelle Ausgabe einen Beitrag zur Versorgung der Lebensmittelindustrie mit Erdgas. Katharina Koßdorff, Herausgeberin der Fachzeitschrift DIE ERNÄHRUNG

Wien (OTS) - Nachhaltigkeit ist kein kurzfristiges Projekt, sondern eine Generationenfrage. Das unterstreicht Hendrik de Jong von Mars Austria im CEO-Interview der neuen Ausgabe der Fachzeitschrift DIE ERNÄHRUNG. Das international erfolgreiche Unternehmen zeigt vor, wie Lebensmittelhersteller Verantwortung für Mensch, Klima und Umwelt übernehmen. Grund genug, dieses Hot-Topic der Branche erneut in den Fokus von DIE ERNÄHRUNG zu rücken.

Besonders in der Energieversorgung ist nachhaltiges Handeln gefragter denn je. Dazu Katharina Koßdorff, Herausgeberin der Fachzeitschrift DIE ERNÄHRUNG: „ Energielieferketten sind fragil geworden und stellen so die Sicherheit der heimischen Lebensmittelversorgung auf den Prüfstand – ein Umstand, der längst vergangen schien. Daher bietet die aktuelle Ausgabe einen Beitrag zur Versorgung der Lebensmittelindustrie mit Erdgas. "

Wissenschaftspreis DER ALIMENTARIUS 2022

Gerade in herausfordernden Zeiten ist es umso wichtiger, an einer nachhaltigen Zukunft zu arbeiten und somit Forschung und Entwicklung zu fördern. Das steht traditionell im Zentrum des Wissenschaftspreises DER ALIMENTARIUS, der heuer zum vierten Mal vergeben wurde. Erstmals seit Pandemiebeginn wurde dieser wieder im festlichen Ambiente der Wiener Börsensäle persönlich den fünf Preisträgerinnen und Preisträger überreicht. Lesen Sie im Wissenschaftsteil die Laudationes namhafter Vertreter der wissenschaftlichen Community sowie den Festvortrag von Hubert Hasenauer. Über die erste prämierte Arbeit zum Thema Kaffee berichten wir bereits in dieser Ausgabe, die anderen Arbeiten werden in den kommenden Ausgaben präsentiert.

Welche weiteren Themen erwarten Sie in der aktuellen Ausgabe?

Weizenqualität und Proteingehalt waren Themen der letzten Tagung von ICC-Austria, deren Ergebnisse Alfred Mar vorstellt.

Bioökonomie steht jeweils im Mittelpunkt zweier Beiträge: Hans Mayrhofer, Ökosoziales Forum Österreich, stellt aktuelle Projekte und Entwicklungen vor. Rainer Haas von der Universität für Bodenkultur Wien untersucht in seinem Kommentar das Konzept und stellt sehr grundsätzliche Fragen.

Im Wissenschaftsteil warten viele weitere Projekte und Themen auf interessierte Leserinnen und Leser: Der Bogen reicht von Chancen und Risiken des Veganismus, die direkte Gewinnung von Protein aus CO2 über Krisenresilienz im Projekt NutriSafe bis zur Speziesidentifikation von Schimmelpilzen.

Im Bereich Recht stehen das neue AGES-Kompetenzzentrum Lebensmittelkette und Tabakkonsum im Mittelpunkt. Michael Raumauf und Florian Tschandl geben einen profunden Überblick über Rechtsaspekte und Aufgaben. Rechtsanwalt Matthias Horst informiert über den Bericht der EU-Kommission über die Anwendung der europäischen Tabakrichtlinie.

Ausblick: Chancen und Herausforderungen des Binnenmarktes als Thema der Ausgabe 05.2022

In der nächsten Ausgabe wird DIE ERNÄHRUNG aktuelle Entwicklungen am europäischen Binnenmarkt beleuchten. Für die Lebensmittelindustrie einer der wichtigsten Märkte – 70 Prozent der Exporte gehen in die EU. Von Green Deal und Kennzeichnungsvorschriften über Werbeeinschränkungen bis zur Lebensmittelsicherheit spannt sich der Bogen.

Zur Fachzeitschrift DIE ERNÄHRUNG

DIE ERNÄHRUNG erscheint seit 1977 und hat sich zu einem festen Bestandteil der einschlägigen Fachliteratur im deutschsprachigen Raum entwickelt. Sie bietet in den vier Bereichen „Wirtschaft“, „Technik“, „Wissenschaft“ und „Recht“ aktuelle Berichte, Reportagen und Marktinformationen ebenso wie wissenschaftliche Arbeiten und Rechtsinformationen rund um Nahrungs- und Genussmittel sowie Futtermittel. Das Spektrum reicht dabei von Technologie, Lebensmittel- und Ernährungswissenschaft über Ernährungspolitik bis zu für die Lebensmittelproduktion unerlässlichen rechtlichen Aspekten. Zudem werden regelmäßig CEOs aus der Lebensmittelindustrie in einer Interviewreihe vorgestellt. DIE ERNÄHRUNG wird vom Fachverband der Nahrungs- und Genussmittelindustrie herausgegeben.

