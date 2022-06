ORF III am Donnerstag: Themenabend mit europäischer TV-Premiere des Musicalhits „Elisabeth“ live aus Schönbrunn

Außerdem: „4GAMECHANGERS Festival“ live mit George Clooney

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information berichtet am Donnerstag, dem 30. Juni 2022, im Vorabend live vom letzten Tag des „4GAMECHANGERS Festival 2022“ – inklusive Auftritt von Hollywood-Star George Clooney. Ab 19.45 Uhr steht das Programm ganz im Zeichen der „Erlebnis Bühne“-Übertragung des Musicalhits „Elisabeth“ aus Schönbrunn, eingebettet in ein Rahmenprogramm aus „Kultur Heute Spezial“ und den Dokumentationen „Elisabeth – Die rätselhafte Kaiserin“ und „30 Jahre Elisabeth – Die Geschichte eines Musical-Welterfolgs“.

ORF III zeigt ab 17.25 Uhr live das Highlight des diesjährigen „4GAMECHANGERS Festival“ in der Wiener Marx Halle: Hollywood-Star George Clooney spricht über seine Arbeit in der Unterhaltungsbranche, seinen Einsatz für den Frieden und sein Engagement in verschiedenen Projekten, darunter die Clooney Foundation for Justice, die er gemeinsam mit seiner Ehefrau und Menschenrechtsanwältin Amal Clooney gegründet hat.

Am Donnerstagabend steht ein vielfältiger Themenschwerpunkt rund um die „Erlebnis Bühne“-Neuproduktion „Elisabeth“ auf dem Programm: Ein „Kultur Heute Spezial“ (19.45 Uhr) aus Schönbrunn wirft einen Blick auf die Höhepunkte des Ereignisses, Moderator Patrick Zwerger begrüßt die Stars zum Gespräch. Danach präsentiert ORF III den Dokumentarfilm „Elisabeth – Die rätselhafte Kaiserin“ (20.15 Uhr), der die zahlreichen Mythen und Klischees über das Leben der Habsburgerin der historischen Wirklichkeit gegenüberstellt. Anschließend überträgt ORF III-„Erlebnis Bühne“ den Welterfolg „Elisabeth“ (21.10 Uhr) erstmals live im europäischen Fernsehen. 30 Jahre nach seiner Uraufführung wird das Stück über Leben, Wirken und Leiden von Kaiserin Elisabeth von Österreich im Ehrenhof von Schloss Schönbrunn erklingen. Die Titelpartie der rebellischen Habsburgerin übernimmt Musicalstar und Publikumsliebling Maya Hakvoort. Zum Abschluss folgt die Doku „30 Jahre Elisabeth – Die Geschichte eines Musical-Welterfolgs“ (23.15 Uhr). In der „Erlebnis Bühne“-Produktion lässt ORF III mit Höhepunkten aus den verschiedenen Inszenierungen die besten Momente des österreichischen Musicals Revue passieren. Zudem kommen zentrale Mitwirkende wie u. a. Pia Douwes, Maya Hakvoort, Uwe Kröger, Viktor Gernot und Regisseur Harry Kupfer zu Wort.

