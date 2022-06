„Wohnen um jeden Preis“: „Am Schauplatz“ über das immer lukrativere Geschäft mit dem Wohnraum

Am 30. Juni um 21.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die Kosten für Wohnraum in Österreich explodieren. In der Bundeshauptstadt Wien erreichen die Eigentumspreise von Wohnungen ein neues Rekordhoch. „Wenn sie heute eine Wohnung kaufen, sind sie morgen ein Stückchen reicher geworden“, sagt der Vertriebsleiter eines großen Bauträgers. Investorinnen und Investoren werden mit Immobiliengeschäften aktuell reich. Für Mieter/innen wird es hingegen immer schwieriger, am privaten Wohnungsmarkt noch leistbare Wohnungen zu finden. Ein junges Paar sagt: „Wir müssen hoffen, dass wir irgendwann eine Gemeindewohnung kriegen oder einen Lotto-Secher machen.“ Wer Glück hat und schon lange in einem alten Zinshaus günstig wohnt, will meist nie wieder ausziehen. Doch findige Immobilienentwickler/innen wittern satte Gewinne. Sie finden immer neue Wege, um die letzten Mieter/innen zum Auszug zu bewegen. „Die Vermieterin hat uns ins Gesicht gesagt, wer einen unbefristeten Mietvertrag hat, muss raus“, klagt ein Mieter, der kürzlich eine Räumungsklage der Hauseigentümer bekommen hat. „Wenn keine Mieter und Mieterinnen mehr im Haus sind, tun sich Immobilienentwickler leichter, die Gebäude niederzureißen und an ihre Stelle Luxuswohnen zu errichten“, sagt ein Experte der Mieterhilfe Wien.

Für die „Am Schauplatz“-Reportage „Wohnen um jeden Preis“ – zu sehen am Donnerstag, dem 30. Juni 2022, um 21.05 Uhr in ORF 2 – hat sich Kim Kadlec angesehen, wie das Geschäft mit Wohnraum in der Großstadt funktioniert und wie billige Wohnungen nach und nach verschwinden.

