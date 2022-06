Wiener Stadthalle: „Ukrainische Künstler*innen helfen“

Wien (OTS) - Künstler*innen aus der Ukraine wollen mithilfe einer Online-Charity-Auktion des Wiener Dorotheums am 30. Juni 2022 den Ankauf humanitärer Hilfsgüter für ihre Heimat unterstützen. Nur noch heute, den 29. Juni, können die zur Versteigerung stehenden Kunstwerke von 10:00 bis 20:00 Uhr live im Foyer der Halle F der Wiener Stadthalle, einem Unternehmen der Wien Holding, besichtigt werden.

Dank der Unterstützung der Stadt Wien und der Wiener Stadthalle wurden die 88 Gemälde und Fotografien, die im Rahmen der Online-Charity-Aktion „Ukrainische Künstler*innen helfen“ versteigert werden, seit Anfang der Woche in Österreichs wichtigster Event-Location ausgestellt, um interessierten Bieter*innen vor der Auktion am Donnerstag die Möglichkeit zu bieten, sich live einen Eindruck von den Kunstwerken zu verschaffen.

Online-Auktion am 30. Juni 2022

Am 30. Juni 2022 um 16:00 Uhr kommen die in der Wiener Stadthalle ausgestellten Werke dann im Rahmen einer Online-Charity-Auktion des Wiener Dorotheums unter den Hammer. Die Ausrufungspreise der Werke, in denen vielfach auf den laufenden Krieg Bezug genommen wird, liegen zwischen 100 und 3.000 Euro.

Mehr Infos zur Online-Auktion unter: https://www.dorotheum.com/de/a/88493/

Die bei der Auktion gesammelten Gelder kommen dem Verein „Zentrum für Ukrainische Initiativen in Kultur, Politik und Wirtschaft“ zugute und werden für den Ankauf von humanitären Gütern verwendet.

Pressefoto:

