Bereit, Milka neu zu entdecken?

Beim Milka (Re)Launch-Event hieß es: Erst probieren, dann kommentieren.

Ich war sofort total neugierig auf den neuen Milka-Geschmack, als ich davon gehört habe. Und was soll ich sagen? Der ist einfach Wow! Snowboard-Olympiasiegerin Anna Gasser

Wien (OTS) -

Milka feiert größten Marken Relaunch seit 25 Jahren

Probier-Event im Wiener Filmquartier überzeugt

Weiterentwickelte Rezeptur, modernes Design, neu entfachte Liebe.

Kann man etwas, das so gut ist wie Milka, eigentlich noch besser machen? Einige Medienvertreter*innen, Schokoladenfans und VIPs, die am 28. Juni 2022 der Einladung von Milka ins Wiener Filmquartier folgten, waren durchaus skeptisch. Aber ein Abend mit der neuen Milka überzeugte schlussendlich alle, dass das scheinbar Unmögliche doch möglich ist. Auf die zarte Tour eben.

Spoiler-Warnung: Milka ist jetzt noch schokoladiger

Drei Jahre lang haben zahlreiche Milka-Schokoladenexpert*innen am Milka-Geschmack getüftelt und die Rezeptur laufend verfeinert. Mehr als 3.000 Konsument*innen haben die Zwischenergebnisse probiert und kommentiert und mit Lob und Kritik dabei geholfen, Milka weiterzuentwickeln. Das Ergebnis: Milka ist jetzt noch schokoladiger.

Das sahen auch die rund 100 geladenen Gäste so, die den neuen Geschmack von Milka beim Milka (Re)Launch-Event im Wiener Filmquartier ausgiebig und durchaus kritisch testeten und an diesem Abend viel Neues geboten bekamen. Denn Milka Markenbotschafterin Michi Kirchgasser und Zauberkünstler Paul Sommersguter zauberten jede Menge gute Laune und fundiertes Milka-Wissen aus dem Hut und natürlich auch für alle Anwesenden Kostproben der weiterentwickelten Milka. Für gute Laune sorgte auch der Überraschungsauftritt des Kabarettisten-Duos Dr.Bohl.



“Sollen doch alle über die weiterentwickelte Rezeptur reden. Ich probier‘ sie lieber”

Die meisten Gäste des Milka (Re)Launch-Events, so auch Anna Veith und Anna Gasser, kennen die Marke Milka schon seit Kindheitstagen. Und was man kennt und mag, das möchte man am liebsten unverändert immer wieder genießen. „Genau mit dieser Tatsache spielt unsere neue Kampagne auf humorvolle Weise. Wir antizipieren die ersten, teilweise entrüsteten Reaktionen der Konsumentinnen und Konsumenten. Der Kampagnen-Claim ‚Erst probieren, dann kommentieren‘ zielt genau auf jene Skeptiker ab, die der weiterentwickelten Rezeptur zuerst eine Chance geben sollen“, so Nina Mahnik, Marketing-Managerin Mondelez Österreich. Gewohnheitstiere und Experimentierfreudige hatten an diesem Abend ausreichend Gelegenheit, die weiterentwickelte Milka zu probieren, die Kommentare fielen sehr positiv aus.

Milka steht seit über 120 Jahren für Genuss, unvergleichlichen Geschmack und Alpenmilch Schokolade. Die Marke geht allerdings auch mit der Zeit und möchte ihre Fans auch in Zukunft begeistern. Ein höherer Kakaoanteil macht Milka noch schokoladiger und verleiht ihr eine intensivere Kakaonote. Dafür verwendet Milka weiterhin nachhaltig angebauten Kakao aus dem „Cocoa Life“ Nachhaltigkeitsprogramm für Schokolade von Mondelez International – deutlich sichtbar am Logo erkennbar, das von nun an auf der Vorderseite der Verpackung abgebildet ist. Mit der weiterentwickelten Rezeptur setzt Milka weiterhin auf hochwertige, sorgfältig ausgewählt Zutaten, um eine zarte Schokolade zu kreieren, die Milka Fans kennen und lieben werden.

Ob die Schokolade noch zarter oder die Zartheit noch schokoladiger ist, ist relativ

Milka hat aber nicht nur die Rezeptur weiterentwickelt. Nach jahrelanger Entwicklungszeit wird auch eine neue Tafelform vorgestellt: Diese sorgt durch abgerundete Ecken und weiche Formen, die dem Gaumen schmeicheln, für einen noch zarteren und intensiveren Genuss – einfach zartcore.

Ein zeitgemäßes Verpackungsdesign sorgt für einen frischeren Markenauftritt. Und zum ersten Mal taucht die beliebte lila Kuh, die Milka seit 50 Jahren begleitet, nicht nur auf der Verpackung, sondern auch auf der Schokolade selbst auf.

Was habt‘s ihr mit meiner Milka g’macht?

Zum umfassendsten Milka Relaunch seit 25 Jahren startet die Marke eine Kommunikationskampagne auf allen Kanälen. Im Zentrum steht dabei die Frage „Was habt‘s ihr mit meiner Milka g‘macht?“ und viele andere Reaktionen fiktiver österreichischer Konsument*innen, die mit der Tatsache konfrontiert werden, dass ihre Lieblingsschokolade plötzlich anders schmeckt. Und erste Reaktionen von echten Milka-Fans auf die Ankündigung der weiterentwickelten Rezeptur waren durchaus „entsetzt“: Warum ändern, was bewährt ist?

Darauf geht Milka im Rahmen einer umfassenden und überraschenden Kampagne ein. TV-Spot, Online-Videos, eine große Out-of-Home-Kampagne, Social-Media-Aktivitäten, PR-Maßnahmen und Aktionen direkt im Lebensmittelhandel garantieren dabei Aufmerksamkeit und bieten Konsument*innen umfangreiche Möglichkeiten, die neue Milka ausgiebig zu testen.

Ich habe mich in Milka verliebt – Ein zweites Mal

Vielen Konsument*innen wird es beim Probieren ähnlich gehen, wie der zweifachen Snowboard-Olympiasiegerin Anna Gasser, die am Ende des Milka (Re)Launch-Events mit Journalist*innen und Influencer*innen mit einem speziell für diesen Anlass kreierten Drink anstieß und gestand, sich soeben neu verliebt zu haben: „Ich war sofort total neugierig auf den neuen Milka-Geschmack, als ich davon gehört habe. Und was soll ich sagen? Der ist einfach Wow!“ .

Die Auslieferung der neuen Milka-Tafeln an den Handel hat bereits begonnen. Ab September 2022 werden sie flächendeckend in allen österreichischen Märkten erhältlich sein.

Weiteres Bildmaterial finden Sie HIER zum Download.

