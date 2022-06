Leopoldstadt: „Balkan Connection“ am Donaukanal-Ufer

Jazz- und Balkan-Musik mit Rabitsch & Pawlik: 0664/24 11 767

Wien (OTS) - Heuer findet schon zum sechsten Mal im 2. Bezirk der jährliche „Leopoldstädter Jazz & Genusstag“ statt. Diese Veranstaltung wird vom Bezirk, durch „Stadt Wien Kultur“ und andere Partner gefördert. Am Samstag, 2. Juli, von 18.30 bis 21.00 Uhr, musiziert das Ensemble „Michaela Rabitsch & Robert Pawlik - Balkan Connection“ im AGORA-Areal am Donaukanal-Ufer auf der Seite der Leopoldstadt zwischen der Schwedenbrücke und der Aspernbrücke. Die Gruppe unterhält das Publikum mit einer feinen Mischung aus „klassischen“ und modernen Jazz-Klängen in Kombination mit Weltmusik-Elementen sowie Rhythmen vom Balkan. Als Gast-Künstler wirkt der Autor Christian Schreibmüller mit, der Texte aus seinem neuen Buch „Schein & Schwein – Lieder des Begehrens“ rezitiert. Der Eintritt ist kostenlos. Auskünfte zu der Veranstaltung des Vereins „KULT“: Telefon 0664/24 11 767

Zuhörer*innen werden um Beachtung der geltenden Corona-Regeln ersucht. Michaela Rabitsch (Gesang, Trompete, Flügelhorn) und Robert Pawlik (Gitarre) sorgen mit 2 anderen Instrumentalisten unter dem Namen „Balkan Connection“ für ein außergewöhnliches Musik-Erlebnis: „Von Balkan-Groove bis Jazz-Manouche“. Umrahmt werden die Darbietungen des Quartetts vom Schriftsteller Christian Schreibmüller, der seinen jüngsten Dialekt-Lyrikband vorstellt. Organisator dieses Abends ist der „Verein für zeitgemäße Kunst und Kultur (KULT)“. Ersatz-Termin bei Schlechtwetter: Dienstag, 12. Juli. Mehr Informationen via E-Mail: office@michaelarabitsch.com.





Allgemeine Informationen:

Musiker*innen Michaela Rabitsch und Robert Pawlik: www.michaelarabitsch.com

Autor Christian Schreibmüller (Facebook): www.facebook.com/christian.schreibmuller

Veranstaltungen im 2. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/leopoldstadt

