FPÖ-Nepp fordert gratis Öffis für alle Wiener

Besserbehandlung von Ukrainern sachlich nicht gerechtfertigt

Wien (OTS) - Wie die Wiener Stadtregierung gestern via Twitter bekannt gab, werden Menschen aus der Ukraine künftig gratis mit den Wiener Öffis fahren können.

Die Wiener, welche mit ihren Steuern, Gebühren und Öffi-Tickets, die Wiener Linien finanzieren schauen jedoch durch die Finger.

„Die Teuerungswelle macht allen Wienern zu schaffen. Die SPÖ hat bisher keine einzige Entlastung auf den Weg gebracht. Im Gegenteil: Mieten, Energie und Gebühren steigen sogar weiter. Und nun nimmt man seitens der SPÖ dieses Geld und finanziert damit gratis Öffis für Nicht-Österreicher. Das ist unfair und sachlich nicht gerechtfertigt“, ärgert sich der Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp.



Nepp führt aus, dass viele der nach Wien gekommenen Ukrainer durchaus finanziell dazu in der Lage wären, sich ihre Öffi-Tickets zu leisten, während viele Wiener nicht mehr wissen wie sie ihren Alltag finanzieren sollen.

„Gratis Öffis für alle Wiener wäre das Gebot der Stunde. Doch das einzige, was bei der SPÖ billig bleibt, ist die heiße Luft, die sie täglich produziert“, spielt Nepp darauf an, dass die Wiener SPÖ in ihrem eigenen Wirkungsbereich keine Entlastungen zustande bringt, während sie auf Bundesebene ebensolche fordert.



