ÖAMTC: Die Staus am Franz-Josefs-Kai werden noch länger

Ab Freitagnacht wird eine weitere Spur bis Oktober gesperrt

Wien (OTS) - Die ohnehin geplagten Verkehrsteilnehmer:innen in Wien werden ab Freitag, 22 Uhr, weitere Verzögerungen in Kauf nehmen müssen: Am Franz-Josefs-Kai ist dann wegen Bauarbeiten der Wiener Linien ein weiterer Fahrstreifen bis Anfang Oktober gesperrt. Die nur noch zwei verbleibenden Fahrstreifen werden heillos überlastet sein und die Staus werden noch länger werden, befürchten die ÖAMTC-Expert:innen.

Die nicht weit davon entfernte gesperrte Franzensbrücke verschlimmert die Situation derzeit zusätzlich. Rund um Roßauer Lände, Kai, Schottenring, Untere und Obere Donaustraße, Prater- und Franzensbrückenstraße sowie Vordere Zollamtsstraße wird es laut ÖAMTC in den nächsten Wochen zeitweise zu umfangreichen Verzögerungen kommen. Wer kann, sollte großräumig ausweichen bzw. auf die Öffis umsteigen.

