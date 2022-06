Aviso-Erinnerung: Bundesminister Kocher besucht Hagleitner

Gespräche über Lehrlinge, Facharbeiter und den Wirtschaftsstandort Pinzgau

Zell am See (OTS) - Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen.

Datum und Ort

30. Juni 2022

15:00 bis 16:00 Uhr

Lunastraße 5

5700 Zell am See

Österreich

Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Martin Kocher, Bundesminister

Gertraud Salzmann, Nationalratsabgeordnete

Salome Rattensberger, Vizebürgermeisterin von Zell am See

Stefanie Hagleitner, Mitglied der Unternehmerfamilie

Ernst Brunner, Mitglied der Geschäftsleitung bei Hagleitner

Bernhard Peßenteiner, Hagleitner-Sprecher

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Pinzgauer Hygienespezialisten

Akkreditierung bis 30. Juni 2022, 12:00 Uhr – per E-Mail an bernhard.pessenteiner @ hagleitner.com; bitte Medium, Name und Funktion anführen.

Bundesminister Kocher besucht Hagleitner

Datum: 30.06.2022, 15:00 - 16:00 Uhr

Ort: Hagleitner Hygiene

Lunastraße 5, 5700 Zell am See, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Hagleitner Hygiene International GmbH

Bernhard Peßenteiner

Pressesprecher

+43 664 8549250

bernhard.pessenteiner @ hagleitner.com

www.hagleitner.com