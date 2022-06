AVISO: Verteidigungsministerin Tanner nimmt an Angelobung in Asperhofen teil

Wien (OTS) - Am Freitag, den 1. Juli 2022, findet am Sportplatz in der Marktgemeinde Asperhofen die feierliche Angelobung von rund 260 Rekruten des Kommandos Luftunterstützung und des Kommandos Streitkräftebasis im Beisein von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner statt.

Unter Berücksichtigung der Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit Covid-19 sind Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten.

Aufgrund von Covid-Schutzbestimmungen ist die Anmeldung bis 30. Juni 2022, 16:00 Uhr, unter presse.niederoesterreich@bmlv.gv.at verpflichtend.

Ablauf:

17:00 Uhr Platzkonzert der Militärmusik NÖ

17:45 Uhr Eintreffen der Frau Bundesministerin

18:00 Uhr Beginn der feierlichen Angelobung

Ca. 19:30 Uhr Ende des Festaktes

Zeit & Ort:

1. Juli 2022, ab 17:30 Uhr; Treffpunkt direkt an der B19 (Tullner Straße), USC Sportplatz 1/Parkplatz in 3041 Asperhofen.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landesverteidigung

Presseabteilung

+43 664-622-1005

presse @ bmlv.gv.at

http://www.bundesheer.at

@Bundesheerbauer