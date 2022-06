Landesstraße L 12 wurde zwischen Obersdorf Bahnhof und Eibesbrunn saniert

LR Schleritzko: Weitere wichtige Verbesserung

St. Pölten (OTS) - Landesrat Ludwig Schleritzko nahm kürzlich die offizielle Verkehrsfreigabe für die Fahrbahnerneuerung der Landesstraße L 12 zwischen Eibesbrunn und Obersdorf Bahnhof in den Gemeindegebieten von Wolkersdorf und Großebersdorf vor. Mit Gesamtkosten von rund 300.000 Euro, die zur Gänze das Land Niederösterreich trägt, wurden die Bauarbeiten für die Fahrbahnsanierung unter Sperre der Landesstraße L 12 im Baustellenbereich von den Firmen KAB (Fräsarbeiten) und Granit GmbH (bituminöse Arbeiten) in einer Bauzeit von rund zehn Tagen ausgeführt.

„Das Land investiert laufend in das Landesstraßennetz“, sagte Mobilitätslandesrat Schleritzko, der auch betonte: „Vorrangiges Ziel ist dabei der Ausbau und Erhalt der Verkehrssicherheit, damit die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer noch sicherer von A nach B kommen können.“ Die Landesstraße L 12 ist in diesem Bereich mit rund 4.500 Fahrzeugen am Tag frequentiert und weist viele Schäden auf. Aus diesem Grund hat sich der NÖ Straßendienst entschlossen, die Fahrbahn der Landesstraße L 12 zu erneuern.

Auf einer Gesamtlänge von rund 1,1 Kilometern bzw. einer Gesamtfläche von rund 6.300 Quadratmetern wurde unter Beibehaltung der Fahrbahnbreite die Landesstraße L 12 saniert. Bei der Fahrbahnsanierung wurde zur Verstärkung des Konstruktionsaufbaues nach den Fräsarbeiten die Fahrbahnkonstruktion mit einer neun Zentimeter dicken bituminösen Tragschicht und einer drei Zentimeter dicken bituminösen Decke verstärkt bzw. überbaut. Sämtliche Straßen-bzw. Feldweganschüsse wurden den neuen Gegebenheiten entsprechend angepasst. Abschließend wurde noch die erforderliche Bodenmarkierung aufgebracht und durch die Straßenmeisterei Wolkersdorf das Bankett dem Neubestand angepasst.

