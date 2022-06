Relaunch von Spezi Cola-Mix Orange

Das Original kommt in neuem Design und mit noch fruchtigerem Geschmack in den Handel und die Gastronomie

Wien (OTS) - Die Marke Spezi lässt viele Österreicher:innen in Erinnerungen an die Kindheit schwelgen. Anfang März kommt Spezi jetzt im neuen Design und mit noch besserem Geschmack in den österreichischen Handel. Almdudler Geschäftsführer Gerhard Schilling, freut sich, der 2018 erworbenen österreichischen Marke Spezi nun zu einem noch besseren Auftritt zu verhelfen: „Viele Menschen verbinden besondere Momente voller Spaß mit Spezi und wir freuen uns, Spezi jetzt mit einer noch fruchtigeren Rezeptur und passendem Look auf den Markt zu bringen.“

Flasche im Retro-Design

„Spezi hat eine lange Tradition in Österreich. Die ersten Spezi Cola-Mix Getränke wurden in den Wirtshäusern in den 50er und 60er Jahren ausgeschenkt. Mit dem neuen Design wollen wir diese Wurzeln von Spezi in Ehren halten und unseren Konsument:innen ein „Gefühl wie damals“ bieten“ , erklärt Almdudler Geschäftsführer Gerhard Schilling.

Nostalgie-Geschmack mit verbesserter Rezeptur

„Wir haben mit einer Expertenrunde, sowie Fans der Marke den Geschmack von Spezi Cola-Mix Orange weiterentwickelt und an die aktuellen Konsumwünsche angepasst. Eines ist klar: Mit dem ersten Schluck wird die alteingesessene Spezi-Anhängerschaft in ihre Kindheit katapultiert, aber auch unsere jüngere Klientel wird sicher auf ihre Kosten kommen“ , erzählt Gerhard Schilling. Das neue Spezi Orange wird der langjährigen Spezi-Tradition in Österreich gerecht und kann mit einer zeitgemäßen Rezeptur überzeugen. Es wird CO2 neutral in Österreich produziert, ist vegan zertifiziert und wird mit echtem Fruchtsaft hergestellt.

Das beste Spezi, das es je gab, ist im neuen Retro Look im Lebensmittelhandel und der Gastronomie in der 1 Liter und 0,33L Glasmehrweg Flasche, der 0,5 Liter sowie der 1,5L PET Flasche und in der 0,33L Dose erhältlich.

