Bakos (NEOS) /Hanke (SPÖ) /Spielmann (GRÜNE): Klares Bekenntnis zum Selbstbestimmungsrecht von Frauen

Alle Menschen sollen über ihren eigenen Körper frei entscheiden können! Jede Frau und jedes Mädchen hat sexuelle und reproduktive Rechte!

Wien (OTS) - In der gestrigen frauenpolitischen Debatte zum Rechnungsabschluss 2021 wurde seitens NEOS, SPÖ und Grünen Wien ein klares Bekenntnis zum Selbstbestimmungsrecht von Frauen abgegeben.

Anlass zur gestrigen Diskussion war das jüngste Urteil des US Supreme Courts, der das Recht auf einen Abtreibungszugang gekippt und somit strengere Abtreibungsgesetze bis hin zu kompletten Verboten ermöglicht hat.

„Dies stellt einen massiven Backlash dar: Studien zeigen, dass die Einschränkung des Zugangs zur Abtreibung Frauen nicht davon abhält, eine Abtreibung durchzuführen – sie macht sie nur risikoreicher, gefährlicher und tödlicher. Es darf in Österreich keine Einschränkungen der reproduktiven Rechte von Frauen und Mädchen geben, weil Frauenrechte Menschenrechte sind und jede Frau das Recht haben muss, über ihren eigenen Körper zu entscheiden,“ sagt NEOS Wien Frauensprecherin Dolores Bakos.

In Österreich ist ein Schwangerschaftsabbruch grundsätzlich innerhalb der ersten drei Monate nach Beginn der Schwangerschaft und nach einer Beratung durch eine Ärztin/einen Arzt straffrei möglich. Im gestrigen Beschlussantrag wurde festgehalten, dass es zu keinen Rückschritten in Bezug auf die sogenannte 'Fristenregelung' laut § 97 StGB kommen darf, was von ÖVP und FPÖ abgelehnt wurde. Frauen müssen die Möglichkeit haben, ungewollte Schwangerschaften durch Schwangerschaftsabbrüche zu beenden und selbstbestimmt über ihren Körper zu entscheiden!

„Leider erleben wir in den letzten Jahren international immer wieder Angriffe auf das Selbstbestimmungsrecht von Frauen, in dem die Möglichkeiten für Schwangerschaftsabbrüche eingeschränkt werden. Das schützt nicht Leben, sondern gefährdet ganz im Gegenteil Frauenleben. Wir wollen, dass alle Frauen selbstbestimmt und unabhängig leben können – dafür arbeiten wir als Stadt Wien seit vielen Jahrzehnten erfolgreich. Rückschrittlichen Tendenzen stellen wir uns entschieden entgegen“, so Marina Hanke, Frauensprecherin der SPÖ Wien.

„Das Abtreibungsverbot in den USA bedeutet Gebärzwang und Kriminalisierung und es wird unweigerlich dazu führen, dass ungewollt Schwangere sterben. Weil diese fatale Entscheidung des mehrheitlich konservativ besetzen Supreme Courts weit über die Grenzen der USA hinaus eine fatale Signalwirkung darstellt, ist es umso wichtiger sich dem Backlash entgegenzustellen und für das Recht auf Abtreibung einzustehen“, so Viktoria Spielmann, Frauensprecherin der GRÜNEN Wien.

