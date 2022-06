Baumit Lehrlinge meistern ihren Traumjob!

Beim Lehrlingswettbewerb 2022 der Sparte Industrie lieferten Baumit Lehrlinge wieder Spitzenleistungen ab und holten zudem die „Industrie 4.0-Trophy“ nach Wopfing.

Wopfing/St.Pölten (OTS) - Unter dem Motto „Traumjob meistern!“ stellten heuer 99 Lehrlinge aus 29 Industrieunternehmen Niederösterreichs in acht verschiedenen Wettbewerbskategorien ihr Können unter Beweis. Dabei mussten die Teilnehmer innerhalb einer vorgegebenen Zeit eine anspruchsvolle Aufgabe lösen. Die Baumit Lehrlinge Martin Röggl (Platz 1 Kategorie Prozesstechnik), Georg Jansch und Mario Grill (Platz 1 und 3 Kategorie Elektrotechnik) sowie Jakob Kahofer und Julian Chladek (Platz 2 und 3 Kategorie Metalltechnik) demonstrierten beim Lehrlingswettbewerb 2022 der Sparte Industrie der Wirtschaftskammer NÖ, dass sie Spitzenleistungen erbringen. Die Siegerehrung in der WKO St. Pölten fiel dementsprechend ausgelassen aus. " Ich bin extrem stolz auf die Leistungen unserer Lehrlinge. Dass die fünf Jungs gleich in drei Kategorien dermaßen gut abgeschnitten haben, ist außergewöhnlich ", freut sich Karl Postl, Ausbildungsleiter der Baumit Lehrwerkstätte.

1. Platz auch in der Sonderkategorie „Industrie 4.0“

In der Sonderkategorie „Industrie 4.0“, mussten die angehenden Fachkräfte neben Know-how, Teamarbeit und berufsübergreifender Zusammenarbeit auch handwerkliches Geschick und kommunikative Skills unter Beweis stellen. Die Baumit Youngstars Mario Grill, Georg Jansch, Jakob Kahofer und Martin Röggl überzeugten mit ihrer Top-Leistung und holten die „Industrie 4.0-Trophy“ nach Wopfing. „ In einem europaweit aufgestellten Industriebetrieb wie Baumit vollzieht sich die Vernetzung und Digitalisierung von Produktion und Lieferketten rasend schnell. Mensch, Maschine und digitale Prozesse gehen dabei Hand in Hand. Mit Platz 1 in der Sonderkategorie Industrie 4.0 haben unsere Burschen bewiesen, dass sie ihren Traumjob bereits meistern. Sie alle haben bei Baumit glänzende Karrierechancen, “ freut sich DI Manfred Tisch, Geschäftsführer der Baumit GmbH.

Über Baumit

Das österreichische Familienunternehmen Baumit, mit der Zentrale im niederösterreichischen Waldegg/Wopfing, erwirtschaftete 2021 als eines der führenden Unternehmen der Baubranche in Österreich einen Umsatz von 290 Millionen Euro und beschäftigt 700 Mitarbeiter.

