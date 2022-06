Octapharma spendet 58.000€ an Volkshilfe Wien

Der familiengeführte Wiener Pharmakonzern Octapharma hat 58.000 Euro an die Ukrainehilfe der Volkshilfe Wien gespendet.

Wien (OTS) - Mit dieser großzügigen Spende wird geflüchteten Menschen aus der Ukraine in Wien und über die Volkshilfe Ukraine ebenso vor Ort, dringend benötigte Soforthilfe ermöglicht.



Entgegengenommen wurde der Spendenscheck von der Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien Tanja Wehsely sowie dem Präsidenten der Volkshilfe Wien Dr. Michael Häupl.



„Im Namen zahlreicher Familien mit Kindern möchten wir Octapharma Danke sagen“, so Wehsely. „Eine Spende in dieser Höhe ist von so großem Wert für unsere Arbeit bei der Volkshilfe Wien und wird unglaublich vielen Menschen helfen. Danke!“



„Als Gesundheitsdienstleister engagieren wir uns seit langem für das Wohlergehen von Menschen in Not und als Wiener Bürger für die Unterstützung und Stärkung der Gemeinschaft, in der unsere MitarbeiterInnen leben und arbeiten", so Octapharma-Vorstand Josef Weinberger. "Wir hoffen, dass unsere finanzielle Unterstützung es der Volkshilfe ermöglicht, ihre großartige Arbeit für die Flüchtlinge aus der Ukraine fortzusetzen."





Ukrainehilfe Volkshilfe Wien

Mit der Spende wird die Ukrainehilfe der Volkshilfe Wien unterstützt. Kriegsflüchtlingen wird der Zugang zu Dolmetscher*innen ermöglicht. Sie erhalten Unterstützung bei der ersten Orientierung in Wien, können eine Beratungs- und Bildungsstelle besuchen und bekommen Lebensmittelgutscheine und weitere Sachspenden.





Über Octapharma

Als einer der größten Hersteller, entwickelt Octapharma Medikamente auf der Basis von Humanproteinen aus humanen Zelllinien und Humanplasma. Das Unternehmen befindet sich seit seiner Gründung im Jahre 1983 in Familienbesitz und ist ein globales Gesundheitsunternehmen mit Hauptsitz in Lachen, Schweiz. Octapharma-Produkte sind in 118 Ländern erhältlich und versorgen jedes Jahr Hunderttausende Patient*innen aus den Bereichen Hämophilie, Immunologie und Intensivmedizin.

