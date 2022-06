„Outdoor statt Auto“ – so behalten Hunde auch an heißen Tagen einen kühlen Kopf

In der „Dog Zone“, einer Initiative von Tierschutz Austria und der Westfield Shopping City Süd (SCS), kommt der vierbeinige Liebling auch an Hundstagen cool durch den Sommer

Wien/Vösendorf (OTS) - Während an heißen Sommertagen die Einkaufszentren auf angenehme Temperaturen runtergekühlt werden, heizt sich der Innenraum eines Fahrzeugs bereits ab einer Außentemperatur von 20 Grad zu einem regelrechten Backofen auf. Genau aus diesem Grund ist es ein absolutes No-Go, den Hund besonders an warmen Sommertagen im Auto zu lassen. Nachdem das Mitführen des vierbeinigen Lieblings beim Shoppen jedoch meist enormen Stress für das Tier bedeutet, startet der Wiener Tierschutzverein (Tierschutz Austria) in Kooperation mit der Westfield Shopping City Süd erneut die Initiative "Dog Zone - Outdoor statt Auto".

Auch heuer, das vierte Jahr in Folge, wird die Aktion im Juli und August für liebende Hundebesitzer:innen angeboten. Während Herrchen und Frauchen einen Einkaufsbummel in der SCS unternehmen, genießt ihr Vierbeiner indes folgendes Angebot auf dem Gelände des Tierschutzhauses Vösendorf, das nur drei Fahrminuten von der SCS entfernt liegt:

einen eingezäunten, sichtgeschützten und privaten Hunde-Auslauf mit schattigem Unterstand als Alternative zur „Autofalle“

Abkühlungsmöglichkeiten (privater Hunde-Pool, Sprinkleranlage)

Spielzeug zur Beschäftigung

frisches Wasser und Willkommens-Leckerli

bei Hunde-Senioren bzw. besonders hitzeempfindlichen Hunden: Unterbringung im kühlen Indoor-Hundestall

So wird selbst die ausgedehnteste Einkaufstour zum Vergnügen für Zwei- und Vierbeiner - auch an heißen Tagen.

„Als Österreichs größtes Einkaufzentrum liegt uns nicht nur das Wohlergehen unserer Besucher:innen am Herzen, sondern auch das ihrer Vierbeiner. Deshalb freut es uns, dass wir nun das vierte Jahr in Folge die Aktion „Dog Zone – Outdoor statt Auto“ in Kooperation mit dem Tierschutz Austria umsetzen und wenn viele Besucher:innen das Angebot in Anspruch nehmen“, so Melanie Fraiss, Deputy Center Managerin der Westfield Shopping City Süd.

Die „Dog Zone“ von Tierschutz Austria in Kooperation mit der SCS ist den gesamten Juli und August 2022 jeweils Donnerstag, Freitag und Samstag von 10:00 bis 17:00 Uhr via Hotline zur Voranmeldung buchbar.

Hotline: 01/699 24 50

Bilder

Preise & Konditionen finden Sie auf www.tierschutz-austria.at. Der Gesamterlös der Initiative kommt den Schützlingen des Tierschutz Austria zugute.

Rückfragen & Kontakt:

Tierschutz Austria

Sophie Reiter

Pressereferentin

+43 699 16604008

sophie.reiter @ tierschutz-austria.at

www.tierschutz-austria.at