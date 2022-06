VP-Wien ad Rechnungsabschluss: Bildung entscheidend für die Zukunftschancen unserer Stadt

Spezialdebatte zu Bildung, Jugend, Integration, und Transparenz

Wien (OTS) - „Es ist bezeichnend, wenn die Stadtregierung das wichtige Thema Bildung erst als allerletztes behandeln will. Bildung legt aber den Grundstein für ein erfolgreiches Leben und für Chancen am Arbeitsmarkt und ist damit entscheidend für die Zukunftschancen unserer Stadt. Bildung kommt für uns als Wiener Volkspartei ganz weit vorne und nicht an allerletzter Stelle“, so der Bildungssprecher der Volkspartei Wien, Gemeinderat Harald Zierfuß.

Vor allem im Kindergartenbereich sei die Stadt klar gefordert. „60% der Kinder mit Sprachproblemen in Wiener Volksschulen sind bereits in Österreich geboren und 80 % waren mindestens zwei Jahre im Kindergarten“, so Zierfuß weiter.

Für die Schulen fordert die Wiener Volkspartei, dass alle Lehrer, die der Bund finanziert auch tatsächlich in den Klassen bei den Kindern ankommen. „Wo versickern in Wien die Lehrerplanstellen, die der Bund bezahlt? Für uns ist vollkommen klar: Jeder Lehrer, den der Bund bezahlt, muss die Stadt auch als Lehrer einsetzen. Statt Kürzungen für die Schulen muss Stadtrat Wiederkehr die Mittel zielgerichtet einsetzen“, so der Bildungssprecher.

Familiensprecherin Gemeinderätin Silvia Janoch ging in ihrer Wortmeldung auf das Thema der Summer City Camps ein. „Grundsätzlich hat die Stadt Wien den Bedarf an geförderter Kinderbetreuung richtig erkannt, wählt aber ein suboptimales Modell und scheitert an der Umsetzung und der Transparenz“, so Janoch weiter. Deswegen brauche es in diesem Zusammenhang ein durchdachtes Modell mit einer transparenten Finanzierung, Fairness bei der Anmeldevergabe sowie Vielfalt bei den Anbietern.





