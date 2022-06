Nachdem Wulong in Chongqing 15 Jahre lang zum Weltnaturerbe gehörte, strebt es in einem neuen unternehmerischen Versuch an, globales Tourismusziel zu werden

Chongqing, China (ots/PRNewswire) - Um den Markenwert des Weltnaturerbes kontinuierlich zu nutzen und eine bessere Brücke für den Austausch zu bauen, um Wulong der Welt vorzustellen, wurde eine Konferenz zur Feier des 15. Jahrestages der erfolgreichen Aufnahme des Wulong-Karstes in die Liste des Weltnaturerbes im Bezirk Wulong im südwestchinesischen Chongqing abgehalten. Im Mittelpunkt der Konferenz stehen der strenge Schutz, das kontinuierliche Erbe und die nachhaltige Nutzung der wertvollen Stätte, so die Werbeabteilung des Bezirks Wulong in der Stadt Chongqing.

Wulong liegt am Unterlauf des Wujiang-Flusses im Südosten von Chongqing und verfügt über günstige Verkehrsanbindungen wie Straßen, Eisenbahnen, Wasserwege und zivile Flughäfen.

Im Jahr 1994, als die Furong-Höhle für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, begann der Tourismus in Wulong zu wachsen. Im Jahr 2007 wurde der Wulong-Karst zur ersten Weltnaturerbestätte in Chongqing ernannt. Im Jahr 2015 wurde sie von den Vereinten Nationen als Modellstadt für nachhaltige Entwicklung ausgezeichnet. Im Jahr 2008 startete Wulong seinen zweiten unternehmerischen Versuch im Tourismus mit dem Hauptziel, die Gesamtzahl der Touristen zu erhöhen und die Tourismuswirtschaft zu stärken. Derzeit ist der Bezirk Wulong u. a. Weltnaturerbe, nationaler Tourismusort und nationale 5A-Touristenattraktion.

„Wulong ist bei der Nutzung des Naturerbes zur Stärkung der Tourismusindustrie standhaft geblieben und liefert ein lokales Beispiel für die Umwandlung und Nutzung des Naturerbes zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen", sagte ein hoher Beamter des Bezirks Wulong.

Wulong verzeichnete im Jahr 2021 40,7 Millionen Besuche, das ist das 20-fache von 2008, und die Gesamteinnahmen aus dem Tourismus erreichten 19,73 Milliarden Yuan, das 19,6-fache von 2008. Die nachhaltige Entwicklung der Tourismusindustrie in Wulong hat große wirtschaftliche, soziale und ökologische Vorteile gebracht und bildet eine gute Wechselwirkung mit dem Schutz des Naturerbes.

Yuan Daoxian, Akademiker an der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, sagte, dass Wulong in den letzten 15 Jahren einen tiefgreifenden Wandel durchgemacht und beeindruckende soziale, wirtschaftliche und kulturelle Errungenschaften erzielt habe. Diese stehen in engem Zusammenhang mit der erfolgreichen Aufnahme in die Liste des Weltnaturerbes und den Bemühungen von Wulong um den Schutz und die Verwaltung des Erbes.

Mit der Schichtung und Individualisierung der touristischen Nachfrage und der Spezialisierung und Verfeinerung des touristischen Entwicklungsmodells hat sich die Tourismusindustrie umfassend und umfassend verändert. Um wirksam auf die neuen Herausforderungen zu reagieren, startete der Bezirk Wulong im Februar dieses Jahres den dritten unternehmerischen Versuch zur Entwicklung des lokalen Tourismus, der sich auf eine globale Ausrichtung konzentrierte. Die örtliche Regierung hat beschlossen, die Entwicklung von Wulong zu einem weltbekannten Tourismusziel und einem Demonstrationsgebiet für grüne Entwicklungsinnovationen zu beschleunigen.

Wulong hat einen Plan entwickelt, um den lokalen Tourismus zu fördern und 165 Kulturtourismusprojekte mit einem Investitionswert von insgesamt 140,6 Milliarden Yuan zu realisieren. Der Plan schlug vor, sechs Industrieketten aufzubauen, darunter Forschung, Sport, Kunst, Gesundheitswesen, Heirat und Dienstleistungen, und die tiefe Integration des Tourismus mit Industrie, Landwirtschaft, Bauwesen und modernen Dienstleistungen zu fördern.

Die jüngste Kampagne zur Entwicklung des Fremdenverkehrs zielt nicht mehr nur auf die Steigerung der Touristenzahlen ab, sondern auf die Verbesserung der Qualität und der Effizienz des Fremdenverkehrs, um einen gemeinsamen, vom Tourismus getragenen Wohlstand zu erreichen. Seit der Durchführung hat die Kampagne spürbare Ergebnisse erzielt. Von Januar bis Mai dieses Jahres verzeichnete Wulong 14,85 Millionen Besuche, 11,5 Prozent mehr als im Vorjahr, und die Gesamteinnahmen aus dem Tourismus erreichten 6,53 Milliarden Yuan, 12,7 Prozent mehr als im Vorjahr.

Seit der erfolgreichen Aufnahme in die Liste des Weltnaturerbes hat Wulong große Anstrengungen unternommen, um dem Naturerbe zu Weltruhm zu verhelfen. Die Furong-Höhle bildet einen Schwesterpark mit der Mammoth-Höhle in den Vereinigten Staaten und der Clamouse-Höhle in Frankreich. Der Feenberg unterzeichnete einen Vertrag mit der Schweizer Jungfrau und veranstaltete erfolgreich internationale und nationale wissenschaftliche Konferenzen wie die 14. nationale wissenschaftliche Höhlenkonferenz. Wulong hat freundschaftliche und kooperative Beziehungen zu sechs Städten und Regionen aufgebaut, darunter Grindelwald in der Schweiz und Subiaco in Italien, und den Freundeskreis der internationalen Freundschaftsstädte erweitert. Die Popularität und der Einfluss des Karstweltnaturerbes von Wulong nehmen ständig zu.

