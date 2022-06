Keri ad Fristenlösung: SPÖ, Neos und Grüne verunsichern Frauen

Appell für ein Zurück zu mehr Sachlichkeit – Niemand will Rahmenbedingungen in Österreich ändern!

Wien (OTS) - „Der heute in der Rechnungsabschlussdebatte von SPÖ, Neos und Grünen eingebrachte Resolutionsantrag zur Fristenlösung dient lediglich dazu, Frauen in unserer Stadt zu verunsichern“, so die Frauensprecherin der Wiener Volkspartei, Gemeinderätin Sabine Keri angesichts der heutigen Debatte im Wiener Gemeinderat.

So sei heute von SPÖ, Neos und Grünen ein Resolutionsantrag eingebracht worden, der mit Blick auf die USA mögliche Änderungen in Österreich unterstellt. „Ich plädiere in diesem Zusammenhang dringend für mehr Sachlichkeit. Frauen bei einem derart sensiblen Thema zu verunsichern, ist jedenfalls der falsche Weg“, so Keri weiter.

Denn Fakt sei, dass es keinerlei Bestrebungen gebe, an den aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen in Österreich etwas zu ändern. Dies sei auch wiederholt auf Bundesebene bekräftigt worden. „Dieses Thema ist zu sensibel für parteitaktische Spielchen. Dies sollten endlich auch die linken Parteien im Wiener Gemeinderat zur Kenntnis nehmen“, so Keri abschließend.

