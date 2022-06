Aviso Caritas-Aktion #fashion4future, 1.7.22, 9.30 Uhr: Mit Second Hand Kleidung gegen Klimakrise und Hunger

Wiens nachhaltigster Kleiderflohmarkt: Caritas, youngCaritas und FFF-Klimaaktivistin appellieren zum Auftakt, ein Zeichen gegen Klimakrise und Hunger zu setzen. Jede*r kann mitmachen!

Wien (OTS) - Im Durchschnitt kauft jede*r Österreicher*in 60 Kleidungsstücke pro Jahr, gleichzeitig landen pro Person 35 wieder im Müll – großteils ungetragen. Oft fehlt dabei das Bewusstsein, wie schädlich die Produktion von Kleidung für die Umwelt ist. Dabei tragen unser Konsum und der Ukrainekrieg wesentlich zur Klimakrise bei – und aufgrund dessen droht eine verheerende Hungerkatastrophe am Horn von Afrika. Schon zu Beginn des Jahres waren 811 Millionen Menschen auf der Welt unterernährt. Das Welternährungsprogramm befürchtet, dass in den nächsten Monaten 47 Millionen dazukommen werden.

Die Art und Weise, wie wir leben und was wir konsumieren, hat erheblichen Einfluss auf das Leben von Menschen, die im Globalen Süden leben. „Fashion muss nicht immer fast, Fashion kann auch sinnvoll sein“, sagt Klaus Schwertner, gf. Caritasdirektor der Erzdiözese Wien, im Vorfeld der Aktion, bei der die Caritas der Erzdiözese Wien, die youngCaritas und Fridays for Future gemeinsam für ein Umdenken bei unserem Konsumverhalten plädieren. „Schon kleine Veränderungen können Großes bewirken.“

Dafür steht auch die Aktion #fashion4future #stehdahinter – Wiens nachhaltigster Kleiderflohmarkt. Dabei wird gut erhaltenen Kleidungsstücken ein zweites Leben gegeben. Alle Wiener*innen können in den nächsten Wochen mitmachen und schöne Kleidungsstücke für die Aktion der Caritas zur Verfügung stellen. Kleidung, die in den kommenden Wochen zum einen online über www.fashion4future.at oder bei Wiens nachhaltigstem Kleiderflohmarkt Anfang September im carla Mittersteig erstanden werden kann. Der Erlös aus dem Verkauf kommt Menschen am Horn von Afrika zugute, um ihnen eine Zukunft ohne Hunger zu ermöglichen. So wird die Umwelt weniger belastet und Menschen in einer Notsituation ganz konkret geholfen.

Viele Prominente stehen dahinter

Prominente Unterstützung kommt von der Schauspielerin Valerie Huber, die in Uganda und an der Elfenbeinküste aufgewachsen ist und sich für einen nachhaltigen Lebensstil einsetzt sowie von Jasmin Lang, einer Klimaaktivistin von Fridays For Future. Die youngCaritas wird außerdem Fake News-Bubbles platzen lassen.

Pressekonferenz zum Auftakt der Aktion #fashion4future

Klaus Schwertner, gf. Caritasdirektor der Erzdiözese Wien

Valerie Huber, Schauspielerin

Jasmin Lang, Klimaaktivistin bei Fridays For Future



Hinweis: Um Anmeldung wird ausdrücklich gebeten

Datum: 1.7.2022, 9.30 Uhr

Ort: carla Mittersteig, Mittersteig 10, 1050 Wien

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragen & Kontakt:

Lisa Rieger

Stv. Pressesprecherin, Caritas der Erzdiözese Wien

0664/829 44 11

Lisa.rieger @ caritas-wien.at