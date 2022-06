Schallmeiner/Grüne: Bedrohung von Ärztin ist nicht tolerierbar

Öffentliche Schuldumkehr nicht hinnehmbar

Wien (OTS) - „Es ist nicht tolerierbar, wenn eine Ärztin bedroht wird. Es ist noch weniger tolerierbar, wenn sich nun manche öffentlich hinstellen und meinen, sie sei selbst schuld an der Bedrohung, weil sie ihre Meinung gesagt hat“, sagt Ralph Schallmeiner, Gesundheitssprecher Grünen, angesichts des Falles einer Ärztin aus Oberösterreich, die sich aufgrund von Drohungen aus dem Umfeld der Covid-Maßnahmengegner:innen gezwungen sieht, ihre Ordination zu schließen.



„Wir haben in den letzten Tagen von Gräben gesprochen, die es zu überwinden gilt. Diese Täter, die andere bedrohen, haben diese Gräben aufgerissen. Sie spannen andere mit Propaganda und Angstmache für ihre eigene destruktive Agenda ein. Wir sind die, die diese Kluft überwinden, indem wir wieder aufeinander zugehen. Aber das bedeutet keinen Schulterschluss mit all jenen, die immer noch Öl ins Feuer gießen und mit Einschüchterung weiter spalten“, sagt Schallmeiner und ergänzt: „Dieses Verhalten einer Ärztin gegenüber, die sich in den Dienst der Allgemeinheit stellt, ist feige, hinterhältig und abgrundtief zu verachten.“



„Ich lehne aber genauso jede Form der Verharmlosung und Schuldumkehr ab. Es ist nicht die Schuld einer Medizinerin, dass sie bedroht wird, nur weil sie sagt, was sie denkt. Wer das so sieht, hilft genau jenen, von denen die Drohung ausgeht. Ich bin seit Beginn der Pandemie immer wieder mit Frau Dr. Kellermayer in Kontakt gewesen und es macht mich wütend, dass die oberösterreichischen Sicherheitsbehörden zu wenig hergebracht haben, was ihr geholfen hätte. Jetzt auch noch ihr die Schuld zuzuweisen macht mich fassungslos“, schließt Schallmeiner.

