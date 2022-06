ORF III am Mittwoch: „Heimat Österreich“-Premiere „Rauf auf die Alm – Am Tappenkarsee“ und neue „Landleben“-Dokus

Außerdem: Bundesratssitzung live, Highlights vom „4GAMECHANGERS Festival“, „MERYNS sprechzimmer“, „treffpunkt medizin"

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information überträgt am Mittwoch, dem 29. Juni 2022, am Vormittag die Sitzung des Bundesrats, der sich mit den jüngsten Beschlüssen des Nationalrats, u. a. dem Teuerungs-Entlastungspaket, befasst. Danach zeigt ORF III zwei Programmpunkte des diesjährigen „4GAMECHANGERS Festival“ in der Wiener Marx Halle. Im Hauptabend stehen die neue „Heimat Österreich“-Dokumentation „Rauf auf die Alm – Am Tappenkarsee“ sowie die beiden „Landleben“-Neuproduktionen „Rosental“ und „Im Kaunertal“ auf dem Programm. Im Spätabend geht es erst „Gesund durch die Urlaubszeit“ in „MERYNS sprechzimmer“, abschließend dreht sich in „treffpunkt medizin“ alles um „Unsere Haut: Die Schattenseiten des Sonnenlichts“.

Ab 9.00 Uhr überträgt ORF III die Bundesratssitzung, kommentiert von Astrid Wibmer und Vera Schmidt. Diese beginnt mit einer Aktuellen Stunde mit Innenminister Gerhard Karner. Danach befasst sich der Bundesrat mit den jüngsten Beschlüssen des Nationalrats: u. a. dem Teuerungs-Entlastungspaket, Maßnahmen zur Sicherung der Gasversorgung in Österreich, der Förderung des Ausstiegs aus russischem Erdgas, einer Novellierung des COVID-19-Maßnahmengesetzes und speziellen Kurzarbeitsbeihilfen. Und: Bundesratspräsidentin Christine Schwarz-Fuchs wird ihre Abschiedsrede halten, im Juli geht der Vorsitz an Wien und damit an die SPÖ über.

Am Nachmittag zeigt ORF III zwei Programmpunkte vom heurigen „4GAMECHANGERS Festival“ (14.40 Uhr) in der Wiener Marx Halle. Zunächst geht es um das Thema „Arbeitswelt Neu – Von den Visionen zukünftiger Berufsleben“, danach liegt der Fokus auf der jungen, digitalen Generation, den sogenannten „Digital Natives“.

Im Hauptabend geht es in einer neuen „Heimat Österreich“-Ausgabe „Rauf auf die Alm – Am Tappenkarsee“ (20.15 Uhr) auf fast 1.800 Metern. Gestalter Wolfgang Winkler begleitet darin u. a. Familie Schiefer, die im Frühsommer mit Sack und Pack auf ihre Almhütte, die Örgenhias-Alm, zieht. Hier werden täglich die Milchkühe gemolken und die Milch weiterverarbeitet.

Die erste „Landleben“-Premiere des Abends führt ins Kärntner „Rosental“ (21.05 Uhr), das sich fast lieblich und ausnehmend grün an den Gebirgszug der Karawanken schmiegt. Wild und romantisch zieht sich das „Kaunertal“ („Landleben“, 21.55 Uhr) durch die Ötztaler Alpen. Das einst entrückte und verschlossene Tal ist heute längst zu allen Jahreszeiten vom Tourismus erobert. Doch man kann hier noch klassische Almsommer erleben: flirrende Hitze, strahlend blauen Himmel, lautes Zirpen im Gras.

Viele Infektionen und Beschwerden, u. a. Sommergrippe, Sonnenallergie, Durchfall, Insektenstiche oder Erkältungen aufgrund zu kalter Klimaanlagenluft, treten bevorzugt in der warmen Jahreszeit auf. In „MERYNS sprechzimmer“ bespricht ORF-Gesundheitsexperte Siegried Meryn mit seinen Gästen, wie man „Gesund durch die Urlaubszeit“ (22.25 Uhr) kommt und begrüßt dazu: Pharmazeutin, Heilpflanzen- und Ernährungsexpertin Claudia Dungl-Hochleitner, die Fachärztin für Allgemein- und Familienmedizin Stephanie Poggenburg sowie den Leiter des Reisemedizinischen Impfservices der Klinik Favoriten, Sebastian Baumgartner.

Zum Abschluss widmet sich die Produktion „Unsere Haut: Die Schattenseiten des Sonnenlichts“ (23.15 Uhr) in „treffpunkt medizin“ dem komplexen System „Haut“: Wie viel Belastung dürfen wir ihr zumuten? Wie können wir sie schützen? Die Doku bietet auch einen Überblick über die häufigsten Krankheitsbilder, sowohl aus dermatologischer Sicht als auch in Verbindung mit psychosomatischen Gesichtspunkten, und veranschaulicht Möglichkeiten der Diagnose, Prävention und Therapie.

