ORF III-Premiere „Im weißen Rössl“ aus der Sommerarena Baden am 3. Juli

Operettenklassiker mit Heinz Zednik, Verena Scheitz, Boris Pfeifer, Juliette Khalil, Oliver Baier u. v. m. – „Kultur Heute Spezial“ am 29. Juni

Wien (OTS) - ORF III startet beschwingt in den Sommer: Am Sonntag, dem 3. Juli 2022, überträgt ORF III ab 20.15 Uhr im Rahmen von „Erlebnis Bühne“ den Operettenklassiker „Im weißen Rössl“ live aus der Sommerarena Baden. Ralph Benatzkys Singspiel in der Inszenierung von Isabella Gregor verspricht einen unterhaltsamen Abend der Sonderklasse. Die heitere Geschichte rund um Oberkellner Leopold und dessen Angebetete Chefin Josepha Vogelhuber, nicht zuletzt berühmt seit ihrer Verfilmung mit Peter Alexander und Waltraut Haas, genießt seit Jahrzehnten Kultstatus.

Das Stück der niederösterreichischen Operettenhochburg Baden liefert musikalische Hits wie „Im weißen Rössl am Wolfgangsee“ oder „Im Salzkammergut, da kann ma gut lustig sein“ – dargeboten von Publikumslieblingen wie Verena Scheitz als Rössl-Wirtin Josepha und Boris Pfeiffer als Leopold, bis hin zu Heinz Zednik, der anlässlich seines 80. Geburtstags in der Rolle des Kaiser Franz Joseph zu seinen Wurzeln an der Bühne Baden zurückkehrt.

Passend zur TV-Premiere meldet sich „Kultur Heute“ am Mittwoch, dem 29. Juni, um 19.45 Uhr, mit einer Spezialausgabe. Zu Gast bei Ani Gülgün-Mayr sind Regisseurin Isabella Gregor sowie der musikalische Leiter Michael Zehetner.

Michael Lakner, Intendant der Bühne Baden:

„Die langjährige Kooperation mit ORF III gehört zu den beglückendsten Erfahrungen, die ich in meiner Ägide als Intendant der Bühne Baden machen durfte. Die Verlässlichkeit und Loyalität dieses Medienpartners sind beispielgebend. Besonderer Dank gebührt hier dem unermüdlichen Einsatz von Programmgeschäftsführer Peter Schöber und der anchor woman der großen ORF-Kulturübertragungen Barbara Rett, die mit ihrem kolossalen Wissen maßgeblich zum breiten Erfolg des Kultur-und Informationssenders beiträgt. Jedes Jahr durfte die Bühne Baden in meiner Direktion große zentrale Werke des Operettenrepertoires im Fernsehen zeigen: ,Die lustige Witwe‘, ,Zigeunerliebe‘ und ,Eine Nacht in Venedig‘. Heuer steht nun – zum ersten Male live! – eine grandiose Revueoperette, das Singspiel ,Im weißen Rössl‘ auf dem Programm. Mit einer in allen Rollen typengerecht besetzten Aufführung trachten wir, unserem Publikum überschäumende Lebensfreude und spritzige Unterhaltung frei Haus zu liefern – in der Hoffnung, neue Gäste zu einem Besuch nach Baden zu animieren, um an einem lauen Sommerabend bei offenem Glasdach den ,Zauber der Saison‘ hautnah miterleben zu können!“

ORF-III-Programmgeschäftsführer Peter Schöber:

„Die Operette mit ihrer einzigartigen Kombination aus unterhaltsamen Elementen einerseits und anspruchsvollen Musikteilen andererseits bietet gerade in der aktuellen schwierigen Zeit für das österreichische Publikum einen breiten Zugang zu Kunst und Kultur sowie eine Zerstreuung von den Sorgen des Alltags. Dank des Schaffens von Johann Strauß (Sohn), Franz Lehár, Ralph Benatzky und vieler anderer hat Österreich bei dieser besonderen Spielart der Oper im weltweiten Kulturgeschehen ein Alleinstellungsmerkmal der Sonderklasse, das wir seitens ORF III hegen, pflegen und prominent in unserem Programm abbilden. Ich freue mich daher besonders, dass wir mit der Live-Übertragung des Operettenklassikers ,Im weißen Rössl‘ aus der Sommerarena Baden unserem Publikum einen besonderen Programmhöhepunkt bieten können. Mein großer Dank gilt Michael Lakner, dem Intendanten der Bühne Baden, sowie dem überaus engagierten Ensemble, allen voran Heinz Zednik, Verena Scheitz und Boris Pfeifer.“

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at