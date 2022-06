Neues IFPA-Forum stellt einen Fahrplan auf, um den ungedeckten Bedarf von Menschen mit Psoriasis in Europa zu decken

Stockholm (ots/PRNewswire) - Europa hat die höchste Prävalenz der Psoriasis-Erkrankung weltweit. Mindestens 6,7 Millionen Menschen in der Region leben mit einer Psoriasis-Erkrankung. Menschen mit Psoriasis haben erhebliche unerfüllte medizinische Bedürfnisse und tragen eine schwere psychische, physische und wirtschaftliche Last.

Das erste IFPA-Forum „Speaking up for psoriatic disease in Europe" wird am 5. September 2022 in Mailand, Italien, stattfinden.

Das IFPA-Forum wird Psoriasis-Verbände, Vordenker und Menschen, die mit Psoriasis leben, in eine echte Zusammenarbeit einbinden. Ihre Beiträge werden einen Fahrplan für die Sensibilisierung, die Unterstützung und den Zugang zu einer wirksamen Behandlung in Europa vorantreiben.

„Psoriasis ist seit 2014 von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als ernste, nicht übertragbare Krankheit anerkannt, doch für alle Menschen, die mit Psoriasis leben, gibt es noch erhebliche Probleme. Auf dem IFPA-Forum schließen sich die Befürworter zusammen, um gegen die ungedeckten Bedürfnisse vorzugehen. Es ist an der Zeit, die Empfehlungen der WHO aus dem Jahr 2014 umzusetzen", sagte Frida Dunger Johnsson, Exekutivdirektorin der IFPA.

Die fünf Schwerpunktthemen sind:

· Psoriasis-Erkrankung, psychische Gesundheit, Stigma und Lebensqualität

· Zugang zur Pflege (Frühdiagnose und Finanzierung der Pflege)

· Arbeitskräfte im Gesundheitswesen und Psoriasis-Erkrankung

· Einbindung der Patienten und ihrer Organisationen in den gesundheitspolitischen Entscheidungsprozess

· Digitale Transformation und Telemedizin

„Dies sind wichtige Themen, die wir direkt und in Zusammenarbeit mit den Interessengruppen der Psoriasis-Gemeinschaft angehen werden. Das patientenzentrierte Forum der IFPA wird einen Konsens über die unerfüllten Bedürfnisse von Menschen mit Psoriasis schaffen und die Einbeziehung der Patientenperspektive bei der Entwicklung von Lösungen stärken", fügte Dunger Johnsson hinzu.

Informationen zu IFPA

Die 1971 gegründete IFPA ist die weltweite Organisation, die alle Menschen mit Psoriasis vereint - unabhängig davon, wo sie leben, welche Art von Psoriasis sie haben oder wie sich die Krankheit auf ihr Leben auswirkt. Die Mitglieder der IFPA vertreten über 60 Millionen Menschen, die mit Psoriasis leben.

