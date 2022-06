20. Bezirk: „Die Ferien des Monsieur Hulot“ im WIFAR

Wien (OTS) - Das „Wiener Filmarchiv der Arbeiterbewegung, WIFAR“ (20., Wallensteinstraße 68-72/Stiege 1) lädt am Donnerstag, 30. Juni, zu zwei Vorführungen ein. Um 15.00 Uhr wird die Komödie „Die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten“ aus 1965 gezeigt. Ein Flug-Wettbewerb von London nach Paris mit internationalen Piloten bringt allerlei Turbulenzen mit sich. Ab 18.00 Uhr ist der amüsante Streifen „Die Ferien des Monsieur Hulot“ aus 1953 zu sehen. In dem Jacques Tati-Film passieren Hulot zahlreiche Missgeschicke in einem Badeort und darüber sind die sonstigen Besucher*innen gar nicht erfreut. Der Eintritt ist bei beiden Vorstellungen kostenlos. Spenden nimmt das ehrenamtlich tätige „WIFAR“-Team gerne entgegen. Im Vorführraum gibt es nur Sitze für 40 Personen. Deshalb wird das Publikum um Anmeldungen gebeten: Telefon 01/374 53 12 bzw. E-Mail wifar @ aon.at.



Die Aktivitäten der freiwillig engagierten „WIFAR“-Mannschaft werden durch den Bezirk und von anderen Partnern unterstützt. Bei allen Aufführungen haben die Zuschauer*innen die aktuellen Corona-Vorschriften zu beachten. Eine Präsentation des „Wiener Filmarchivs der Arbeiterbewegung“ ist im Internet nachlesbar: www.wifar.at/.





www.cineamo.com/de/movie/10338m





Film „Die Ferien des Monsieur Hulot" (Cineamo):
www.cineamo.com/de/movie/778m

www.cineamo.com/de/movie/778m





Geförderte Veranstaltungen im 20. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/brigittenau/





