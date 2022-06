Sima/Wiederkehr/Fabisch: Begrünt und beruhigt - das neue Schulumfeld in der Pfeilgasse

Verkehrsberuhigung und Begrünung auf 2.700 m² - Lehrer*innen-Parkplatz wird zu urbanem Garten – Freizeitoase für Schulkinder und Anrainer*innen

Wien (OTS) - Bodenfontänen, neue Bäume und viel mehr Grün. Die Schüler*innen der Volks- und Mittelschule Pfeilgasse im 8. Bezirk werden nach den Sommerferien viel zu bestaunen haben: Das betonlastige Schulumfeld in der Pfeilgasse verwandelt sich nämlich in eine klimafitte Freizeitoase. Auf 2.700 Quadratmetern Fläche wird aus der bisherigen Sackgasse ein verkehrsberuhigter, begrünter und mit acht neuen Bäumen beschatteter Freiraum – darunter drei XL-Bäume, die mit ihren großen Kronen von Anfang an viel Schatten spenden. Planungsstadträtin Ulli Sima, Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr und der Josefstädter Bezirksvorsteher, Martin Fabisch, gaben bei einem symbolischen Spatenstich den Startschuss für die Neugestaltung, die bis Anfang Oktober fertiggestellt wird. Besonderes Augenmerk liegt auf der zusammenhängenden Gestaltung von vorgelagerter Pfeilgasse, Schulvorplatz und Lisette-Model-Platz. Dadurch soll ein großzügiger und klimafitter urbaner Aufenthaltsort entstehen.

„Große neue Bäume, ein Wasserspiel, viele Sitzmöglichkeiten und ein Lehrer*innen-Parkplatz, der zur Grünfläche wird: Die Umgestaltung in der Pfeilgasse wird unserem Motto ‚Raus aus dem Asphalt‘ vollkommen gerecht. Über den Sommer entsteht hier ein Freiraum mit toller Aufenthaltsqualität für Schulkinder und Anrainer*innen“, so Planungsstadträtin Ulli Sima.

Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr betont: „Die Fortschrittskoalition hat sich zum Ziel gesetzt, Wien bis 2040 klimaneutral zu machen. Wir ermöglichen Kindern, Jugendlichen und Pädagog*innen mit modernen und klimafitten Bildungsräumen eine gute Basis für das erfolgreiche gemeinsame Lernen. Darüber hinaus leistet ein begrüntes Schulumfeld einen Beitrag zur Klimaneutralität“.

„Der Schulvorplatz Pfeilgasse wird neugestaltet und zur grünen Oase. Gerade besonders frequentierte Plätze wie jene vor Schulen sollen trotz der immer heißer werdenden Sommer angenehme Orte der Begegnung für Jung und Alt sein. Wie notwendig die Neugestaltung und Abkühlung des öffentlichen Straßenraumes ist, zeigen die kommenden Sommermonate, die uns aufgrund des Klimawandels Temperaturen weit über 30 Grad bescheren werden. Besonders danke ich der Stadt Wien für die finanzielle Unterstützung dieses tollen Projekts!“, so Bezirksvorsteher Martin Fabisch.

Raus aus dem Asphalt

Bisher wurde das Schulumfeld in der Pfeilgasse zu großen Teilen als Parkplatz genutzt. Auch der angrenzende Straßenbereich bot kaum Grünflächen und Aufenthaltsmöglichkeiten. Über die Sommermonate wird sich das nun grundlegend ändern. Im dicht verbauten Gebiet wird auf einer Fläche von über 2.700 Quadratmetern ein verkehrsberuhigter und begrünter Freiraum geschaffen. Acht neue Bäume, darunter drei XL-Platanen direkt vor der Schule, sieben Großsträucher und insgesamt sechs neue Grünflächen sorgen in Zukunft für mehr Schatten und Entsiegelung rund um die Schule. Bereits bestehende Grünflächen am Schulvorplatz sowie am Lisette-Model-Platz werden erweitert.

Langfristige Cooling-Maßnahmen

Zusätzlich zu den schattenspendenden Bäumen kühlt künftig ein Wasserspiel mit Bodenfontänen und Nebeldüsen die Umgebung und lädt zum Verweilen und Spielen im Freien ein. Teile der neuen Grünflächen werden mit dem Schwammstadt-Prinzip ausgeführt. Die Niederschläge sowie das Frischwasser des Wasserspiels werden in einen unterirdischen Wasserspeicher eingeleitet und tragen so zu einer besseren Wasserversorgung der Bäume bei. Helle Betonsteinpflasterung verhindert das übermäßige Aufheizen der befestigten Flächen bei intensiver Sonneneinstrahlung. Durch die ungebundene Bauweise kann Wasser zwischen den Pflastersteinen versickern und so die Kanalisation entlasten sowie das Mikroklima verbessern, da die Verdunstung besonders in der wärmeren Jahreszeit zu einer Temperaturreduktion führt.

Farbenfrohe Sitz-Hüpf-Hocker als Spaßfaktor

Ein Trinkbrunnen, neun Sitzbereiche mit 50 verschiedenen Sitzmöglichkeiten und neue Radbügel ergänzen das Angebot – darunter 15 farbenfrohe Sitz-Hüpf-Hocker, die zum spielerischen Motoriktraining einladen. Der Schulvorplatz erhält, umrandet von Grünflächen mit Bäumen, Sitzgelegenheiten, die als Freiluftklasse genutzt werden können. Zusätzlich wird am Schulgebäude eine Fassadenbegrünung hergestellt.

Verkehrsberuhigt und barrierefrei

Bei der Entwicklung des Projekts wurde nicht nur darauf geachtet, die Aufenthaltsqualität zu verbessern, sondern auch eine Entflechtung des Fuß- und Radverkehrs sicherzustellen. Der mindestens drei Meter breite Zwei-Richtungs-Radweg wird so ausgeführt, dass ausreichend Abstand zum Gehweg bleibt, der an der nördlichen Seite der Pfeilgasse zur Schule führt.

Der Gehweg an der südlichen Seite der Pfeilgasse wird durch den Lisette-Model-Platz weitergeführt, damit für Fußgänger*innen künftig das Queren des Radweges nicht mehr notwendig ist, um von der Pfeilgasse in die Stolzenthalergasse zu gelangen.

Für mehr Barrierefreiheit wird die gesamte Fläche niveaugleich ausgeführt und ein taktiles Leitsystem errichtet. Der umgestaltete Bereich wird im Wesentlichen frei vom motorisierten Verkehr sein, die Zufahrtsmöglichkeit für Lieferverkehr und Einsatzfahrzeuge bleibt jedoch bestehen. Am Kreuzungsplateau Pfeilgasse/Stolzenthalergasse werden die Sichtbeziehungen dadurch verbessert, indem bestehende Gehsteigvorziehungen vergrößert und neue errichtet werden.

Die Bauarbeiten beginnen am 4. Juli und werden voraussichtlich Anfang Oktober abgeschlossen. Während der Bauarbeiten wird der betroffene Teil der Pfeilgasse zwischen Stolzenthalergasse und Blindengasse für den Kfz-Verkehr gesperrt, der Fuß- und Radverkehr wird aufrechterhalten, die Zufahrt zu genehmigten Stellplätzen ist möglich.

