Der Kultursommer auf myfidelio: Vorhang auf für die größte digitale Bühne Österreichs

Mehr als 500 Stunden sommerlicher Musikgenuss vom Neusiedler See bis zu Bodensee; Launch des Bregenzer Festspielarchivs mit rund 52 Produktionen aus sechs Jahrzehnten

Wien (OTS) - Die Sommersaison ist eröffnet: Die kommenden Wochen stehen auf myfidelio (www.myfidelio.at), der digitalen Klassikplattform von ORF und Unitel, ganz im Zeichen des Kultursommers und der Sommerbühnen Österreichs. Mit rund 500 Stunden klassischem Musikgenuss bietet myfidelio das umfassendste digitale Angebot an Sommer-Produktionen vom Neusiedler See bis zum Bodensee und zeigt herausragende Künstlerinnen und Künstler wie Asmik Grigorian, Jonas Kaufmann oder Erwin Schrott. Am 4. Juli startet zudem das größte digitale Festspielarchiv aus Bregenz mit 52 Opern-und Konzertaufzeichnungen aus sechs Jahrzehnten, darunter u. a. die allererste Aufnahme „Das brennende Haus“ aus dem Jahr 1963.

Große Opern und mehr aus Bregenz und Salzburg

Die 76. Bregenzer Festspiele werden am 20. Juli um 10.30 Uhr traditionellerweise von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und den Wiener Symphonikern feierlich eröffnet.

Einen Tag später steht Umberto Giordanos Oper „Sibirien“ auf dem Festspielprogramm – auf myfidelio ist das Publikum ab 19.30 Uhr live dabei. Eines der Top-Highlights des Kultursommers kommt am 22. Juli um 21.20 Uhr ebenfalls aus Bregenz: Giacomo Puccinis „Madame Butterfly“ ist zum ersten Mal auf der Seebühne zu erleben. Die musikalische Leitung übernimmt erneut Dirigent Enrique Mazzola, der auch für die „Rigoletto“-Einstudierung zuständig war.

Große Opern und Konzerte präsentieren auch die Salzburger Festspiele. So streamt myfidelio neben Konzerten der Wiener Philharmoniker mit Christian Thielemann (am 30. Juli um 11.00 Uhr) und Andris Nelsons (am 7. August um 11.00 Uhr) auch den u. a. mit Asmik Grigorian hochkarätig besetzten Puccini-Zyklus „Il trittico“ (am 13. August um 22.00 Uhr) sowie Barrie Koskys Inszenierung von Janáčeks „Kát’a Kabanová“ am 15. August um 10.25 Uhr aus der Salzburger Felsenreitschule.

Konzertgenuss aus den Bundesländern: Von Wien, Stainz, Gmunden und St. Margarethen

myfidelio präsentiert im Sommer eine Vielzahl klassischer Top-Konzertevents aus ganz Österreich. So überträgt die Streamingplattform am 30. Juni (20.30 Uhr) erstmals das Musical „Elisabeth“, das drei Jahrzehnte nach seiner Uraufführung starbesetzt (u. a. mit Maya Hakvoort) vom Originalschauplatz, dem Schloss Schönbrunn, erklingt.

Außerdem steht am 1. Juli (20.15 Uhr) mit dem „Prater-Picknick“ das Open-Air-Konzert der Wiener Symphoniker vor der spektakulären Kulisse des Wiener Riesenrads auf dem Spielplan.

Bereits zu einem Fixpunkt im myfidelio-Kultursommer ist das steirische Kulturfestival styriarte geworden, heuer mit Maestro Jordi Savall und dem Konzertabend „Te Deum“, der am 9. Juli um 21.05 Uhr live aus der Pfarrkirche Stainz gestreamt wird.

Aus dem Toscanapark Gmunden laden am 10. Juli (20.15 Uhr) das Bruckner Orchester Linz und sein Chefdirigent Markus Poschner zu einem Abend voller musikalischer Glanzpunkte ein. Als Solisten sind der polnische Startenor Piotr Beczała und die Linzer-Musiktheater-Sopranistin Erica Eloff geladen, die gemeinsam ein Programm interpretieren, das von im Salzkammergut verwurzelten Komponisten bis in die weite Welt hinausführt.

Traditionell präsentiert myfidelio seit Jahren auch Highlights der großen Open-Air-Festspielbühnen des Burgenlands – heuer die Premiere von Verdis Opernklassiker „Nabucco“ am 30. Juli um 21.05 Uhr aus dem Steinbruch St. Margarethen, mit Lucas Meachem in der Titelpartie.

Den Abschluss des Klassikreigens aus den Bundesländern macht am 4. September um 20.15 Uhr die Premiere der Operette „Die Dubarry“ aus der Wiener Volksoper, bei der Regisseur Jan Philipp Gloger und sein Team eine theatrale Zeitreise über vier Jahrhunderte, in opulenten Bildern von der Gegenwart bis ins Frankreich des 18. Jahrhunderts, gestalten.

Bühne frei für das größte digitale Festspielarchiv aus Bregenz

Am 4. Juli startet das Bregenzer Festspielarchiv auf myfidelio. Zu den 20 Produktionen, die bereits jetzt schon auf myfidelio gestreamt werden können, gesellt sich nun ein historischer Schatz mit 32 weiteren Aufführungen aus dem ORF-Archiv dazu. Mit 52 Opern- und Konzertaufzeichnungen und über 100 Stunden klassischem Musikgenuss ist es damit das größte digitale Angebot an Produktionen aus Bregenz und spannt den Bogen über rund sechs Jahrzehnte Festspielgeschichte. Von „Das brennende Haus“, der ersten Aufnahme aus dem Theater am Kornmarkt von 1963, über die erste Seebühnen-Produktion („Zar und Zimmermann“) aus 1967 bis hin zur Tosca-Aufführung aus 2007, die durch James Bond weltberühmt wurde, zeigt myfidelio die zahlreichen beeindruckenden Facetten des größten Musikfestivals am Bodensee.

Die sommerliche Festspielwelt auf myfidelio – jetzt zum Vorzugspreis

Auch heuer ermöglicht myfidelio mit dem Genuss vergangener Kultursommerhighlights ein Wiedersehen mit zahlreichen Stars wie Camilla Nylund, Rolando Villazón oder Rudolf Buchbinder. Für laue, musikalische Sommerabende in Wohnzimmer, Garten oder auf dem Balkon sorgen dabei u. a. rund 25 Produktionen der Seefestspiele Mörbisch von 1986–2021, die Sommernachtskonzerte der Wiener Philharmoniker aus dem Schlosspark Schönbrunn ab 2009 und Barbara Retts Salzburger Festspielgespräche.

Egal ob live oder on demand – Abonnentinnen und Abonnenten verfolgen die komplette Festspielwelt auf myfidelio jedenfalls erste Reihe fußfrei – ab sofort zum Vorzugspreis von 99 Euro (statt bisher 149 Euro) für das Jahresabonnement.

