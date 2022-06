Gedenkspiel zu Ehren des Linzer Architekten Wolfgang Kaufmann

Linz (OTS) - Am 06.02.2022 ist der stadtbildprägende Linzer Architekt Wolfgang Kaufmann im 75. Lebensjahr verstorben. Kaufmann war nicht nur der Kopf hinter der Planung zahlreicher Fußballstadien, sondern auch großer Fußballfan. Daher wird am Samstag, den 09.07.2022, das Vorbereitungsspiel für die neue Saison zwischen Donau Linz und Blau-Weiß Linz zu seinen Ehren ausgetragen.

Zu den zahlreichen Sportbauten von Wolfgang Kaufmann gehören unter anderem auch das Stadion des SV Ried, das Waldstadion in Pasching sowie das jetzige Ausweichstadion des FC Blau-Weiß Linz, das Personal Hofmann Stadion. „Mein Vater war ein riesiger Fan des Fußballs und insbesondere seiner Heimatstadt Linz“, sagt Sohn und M.A.N.D.U.-Initiator Philipp Kaufmann und ergänzt: „Daher war es naheliegend, dass wir für ihn ein Gedenkspiel organisieren. Dass es letztendlich Donau Linz gegen Blau-Weiß Linz geworden ist, freut mich besonders, da mein Vater die jetzige Heimat von Blau-Weiß federführend gestaltet hat, bevor sie ins neue Donaupark-Stadion übersiedeln wird. Und zum anderen ist M.A.N.D.U. Mitsponsor von Donau Linz und war auch schon Matchsponsor von Blau-Weiß. Damit schließt sich ein Kreis.“

Aufstieg als Ziel

Für beide Mannschaften ist es ein wichtiges Vorbereitungsspiel für die neue Saison - bei Donau Linz beginnt damit die Saisonvorbereitung, für Blau-Weiß Linz ist es das letzte Vorbereitungsspiel für die neue Saison und daher von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Beide Mannschaften streben den Aufstieg in ihren jeweiligen Ligen an: Blau-Weiß will wieder nach dem Meistertitel in der zweiten Bundesliga greifen, um im neuen Stadion in der höchsten Liga zu spielen; Donau strebt den unmittelbaren Wiederaufstieg in die OÖ-Liga an. „Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie wichtig Vorbereitungsspiele vor Beginn der Meisterschaft sind. Es geht darum, ein positives Gefühl für die kommenden Aufgaben aufzubauen. Ich bin mir sicher, dass beide Mannschaften Vollgas geben werden, insofern ist es der perfekte Rahmen für das Wolfgang Kaufmann-Gedenkspiel“, begründet M.A.N.D.U.-Geschäftsführer Christian Mayrleb die Initiative.

Buntes Rahmenprogramm

Am 9. Juli 2022 um 16 Uhr wird angekickt, bereits um 14 Uhr beginnt das Rahmenprogramm mit Grillstation und verschiedenen Bars, ab 19 Uhr gibt es Live-Musik. Zudem wird es einen Special Tribute an Wolfgang Kaufmann von der KaufmannGruppe geben: Einen eigenen Corner, wo man seine bewegte Geschichte nachlesen kann, ein eigenes Quiz bzw. eine Schnitzeljagd und die ein oder anderen Preise gibt es auch zu gewinnen. „Meinem Vater lag insbesondere die Jugend am Herzen und gerade aus diesem Grund ist der erste Ferientag eine schöne Gelegenheit mit der gesamten Familie in die Linz AG-Arena zu kommen, um einen abwechslungsreichen Nachmittag zu verleben“, so Kaufmann.

