3. Bezirk: Bilder-Schau „Anton Karlinsky“ endet am 29.6.

Finissage am Mittwoch, Eintritt frei: bm1030@bezirksmuseum.at

Wien (OTS) - Seit Anfang April präsentiert das Bezirksmuseum Landstraße (3., Sechskrügelgasse 11) die Sonder-Ausstellung „Anton Hans Karlinsky“. Die aus über 30 Gemälden bestehende Schau ist eine Hommage an den Landschafts- und Porträtmaler Anton Hans Karlinsky (1872 – 1945). Von 1911 bis 1945 lebte der mit vielfachen Auszeichnungen geehrte Künstler im 3. Bezirk im Haus Veithgasse 3. Dort befand sich auch sein Atelier. Vor 150 Jahren erblickte Karlinsky das Licht der Welt und dies ist der Grund für die Ausstellung. Jetzt endet die gut besuchte Schau: Nur mehr am Mittwoch, 29. Juni, von 16.00 bis 18.00 Uhr, können die Ölbilder und Aquarelle besichtigt werden. Der Eintritt zur Finissage ist frei. Infos via E-Mail: bm1030 @ bezirksmuseum.at.



Spenden des Publikums für das Museum nehmen die ehrenamtlichen Bezirkshistoriker*innen gerne an. Die Besucher*innen sollen die aktuellen Corona-Bestimmungen beachten. Neben Originalen enthält die Ausstellung reizvolle Reproduktionen, Skizzen und Negative. Gleichzeitig mit der Sonder-Ausstellung „Anton Hans Karlinsky“ geht die Sonder-Ausstellung „Gesundheit im Dritten“ zu Ende, die über Spitäler und andere Gesundheitseinrichtungen im Bezirk Landstraße berichtet. Das Museum ist im Internet zu finden: www.bezirksmuseum.at.





