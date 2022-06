„We are one“-Benefizkonzert für ORF-Aktion NACHBAR IN NOT

Für die Ukraine wurden insgesamt über 36.000 Euro gesammelt, die Hälfte davon für die ORF-Aktion NACHBAR IN NOT

Wien (OTS) - Als Initiatoren des Events „We are one“ organisierten Gerhard Stübe (Kongresskultur Bregenz), Martin Dechant (ikp Vorarlberg) und Bernie Weber (Weber, Mathis + Freunde) ein Benefizkonzert zugunsten der Ukraine. Als Partner und Unterstützer konnten der ORF Vorarlberg, Russmedia, Land Vorarlberg, Stadt Bregenz, Festspielhaus Bregenz, „ländleTICKET“ und die Wirtschaftskammer Vorarlberg mit der Sparte Bank & Versicherung gewonnen werden, um den Menschen aus der Ukraine ihr Mitgefühl zum Ausdruck zu bringen und gleichzeitig Gutes zu tun.

Fünf Stunden Konzert für die gute Sache

Am 22. April spielten und musizierten insgesamt zwölf Musik-Acts fünf Stunden lang im Festspielhaus in Bregenz. Mit dabei waren Reinhold Bilgeri, David Helbock, Junipa Gold, Michael Köhlmeier, Prinz Grizzley, George Nussbaumer, Puma Orchestra, Martina Breznik, Laura Bilgeri, Vivienne Causemann, Bernie Weber und das Metanoia Quartett. Der Konzertabend ermöglichte die großartige Spendensumme von über 36.000 Euro, die jeweils zur Hälfte an die ORF-Aktion NACHBAR IN NOT und an „Vorarlberg hilft“ gehen.

Spendenübergabe im ORF Vorarlberg

Die Scheckübergabe fand am 27. Juni 2022 beim ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn statt. Bernhard Weber (Weber, Mathis + Freunde) sowie Martin Dechant und Simmi Walia (beide ikp Vorarlberg) überreichten an ORF-Landesdirektor Markus Klement einen Scheck über 18.000 Euro für die Unterstützung der Menschen in und aus der Ukraine. Sie bedankten sich noch einmal für das fantastische Engagement der Künstlerinnen und Künstler und die Großzügigkeit der Konzertbesucher.

