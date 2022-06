Innovation Challenge: Finale für Innovationspreis von Nagarro und Google Cloud

Brantner Green Solutions und Miba AG gewinnen Innovationspreis

Die Einreichungen waren kreativ, anspruchsvoll und zeigten, welches Potenzial in Österreich schlummert Paul Haberfellner, Managing Director von Nagarro Österreich 1/3

Es ist wirklich spannend, wie weitreichend und umfangreich die eingereichten Projekte in die Geschäftsprozesse der jeweiligen Unternehmen eingebunden sind. Mario Berger, Country Manager von Google Cloud 2/3

Der erste Gewinner bei der ersten Innovation Challenge zu sein, ist natürlich etwas ganz Besonderes. Das wird man nie wieder toppen können Christoph Pasching, Head of Digital Solution bei Brantner Green Solutions 3/3

Wien (OTS) - Österreichweit suchten Google Cloud und Nagarro nach Innovationsideen heimischer Unternehmen. Jetzt stehen die Gewinner für den Proof-of-Concept im Wert von 50.000 Euro fest. Bei den "Nagarro Summer Vibes" Ende Juni erhielten Brantner Green Solutions und die oberösterreichische Miba AG den Zuschlag für den Realitätscheck. Zahlreiche Gäste feierten mit den Siegern in Wien.

Unter den gültigen Einreichungen für die erste Innovation Challenge fanden sich zahlreiche beeindruckende Projekte, von denen es sieben Unternehmen und Ideen auf die Shortlist schafften. "Die Einreichungen waren kreativ, anspruchsvoll und zeigten, welches Potenzial in Österreich schlummert" , meint Paul Haberfellner, Managing Director von Nagarro Österreich. Auch Mario Berger, Country Manager von Google Cloud war von den Projekten angetan: "Es ist wirklich spannend, wie weitreichend und umfangreich die eingereichten Projekte in die Geschäftsprozesse der jeweiligen Unternehmen eingebunden sind."

Das Rennen machten zwei Unternehmen, die High-End Technologien wie AI und Machine Learning mit cloudbasierten Plattformlösungen und hohem Business-Impact durchdacht verknüpften.

And the winners are ...

Im Rahmen der "Nagarro Summer Vibes" Ende Juni in Wien wurden die Siegerprojekte gekürt. Brantner Green Solutions und Miba AG konnten mit ihren innovativen Lösungsansätzen überzeugen. "Brantner AI and Robotic (B-AIR)" dient der vollautomatischen Erkennung von wertvollen PET-Flaschen aus dem allgemeinen Kunststoff Strom in der Trennanlage. Das "MIBA Smart Bearing System" ist ein mit Sensoren bestücktes Gleitlager, das ohne externe Energieversorgung, montiert auf bewegten Komponenten, Daten in die Cloud übertragen und mittels ML Handlungsempfehlungen für die Steuerung der Anlage triggern soll. "Der erste Gewinner bei der ersten Innovation Challenge zu sein, ist natürlich etwas ganz Besonderes. Das wird man nie wieder toppen können" , freute sich Christoph Pasching, Head of Digital Solution bei Brantner Green Solutions bei der Überreichung des Innovation Challenge Awards 2022.

Beide Proof-of-Concepts werden noch dieses Jahr von Nagarro und mit Partner Google Cloud umgesetzt.

Shortlist 2022 der Innovation Challenge powered by Nagarro und Google Cloud

ANDRITZ AG: Cognitive Search for User Manuals

Brantner Green Solutions: AI and Robotik (B-AIR)

DPD: Automatisierte Klassifizierung der Auftragsdaten

HOERBIGER: Connected worker - digital documentation and reporting

Krone Multimedia: AI basierende Potentialanalyse für Artikel

Miba AG: Miba Smart Bearing System für Gleitlager mit Sensorik und ML

WALTER GROUP AG: Trucker ID



